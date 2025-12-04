TMW Juve, Perin: "Proverò a esserci a Napoli, il ko di Vlahovic peserà. Scudetto? Aspettiamo"

Nel corso >dell’intervista rilasciata a TMW da Fossano, Mattia Perin si è soffermato sulle sue condizioni e sugli infortuni di Gatti e Vlahovic: “Ho avuto un piccolo affaticamento, sto facendo di tutto per provare a esserci con il Napoli: già domani proverò a lavorare con la squadra, ma proviamo a non far diventare il problema più grande di quello che è. Le assenze? Sono pesanti, quella di Dusan sarà più lunga e sarà complicato, anche se abbiamo giocatori come Jonathan (David, ndr) e Lois (Openda, ndr), che se sono alla Juventus è perché lo meritano. Chi è qui è perché ha avuto la bravura di arrivare alla Juventus: a volte è più difficile dimostrarlo, ma sono sicuro che arriverà il momento in cui entrambi dimostreranno di essere all’altezza”.

A dicembre calendario tosto…

“Sono d’accordo, ci sono tre partite fondamentali. Però ditemi voi quando non ci sono partite fondamentali: non esistono più squadre materasso, solo avversari che vogliono giocare e vengono a pressarti. Alla fine parla il campo, questo calendario deve solo stimolarci”.

Si può parlare di scudetto?

“Siamo al 4 dicembre, aspettiamo un attimo”.