TMW
Juventus, le ultime dalla Continassa: Perin ha lavorato a parte dopo il forfait in Coppa Italia
TUTTO mercato WEB
Mattia Perin si avvicina al rientro. Assente in Coppa Italia con l’Udinese per un problema muscolare, il portiere della Juventus ha lavorato a parte nella giornata di oggi.
I bianconeri di Luciano Spalletti torneranno in campo domenica alle 20.45 in casa del Napoli, allo stadio Maradona.
Tante le assenze, come noto, per il tecnico di Certaldo, che sarà costretto a fare a meno, da ultimo, di Dusan Vlahovic e Federico Gatti. Il secondo si è operato nella giornata di oggi: intervento perfettamente riuscito, l’obiettivo è rivederlo in campo entro metà gennaio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile