TMW Juve, Perin: "Spalletti fenomenale, ora capisco De Rossi. Ha la stessa genialità di Allegri"

“Sul piano tattico è fenomenale, incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo da assoluto fuoriclasse”. Mattia Perin, nell’intervista rilasciata a TMW, parla così di Luciano Spalletti e del suo impatto alla Juventus: “Daniele De Rossi me ne aveva parlato in Nazionale, e solo ora capisco davvero cosa diceva. Ha una meticolosità fuori dal comune, non umana: è una cosa che ci aiuta a migliorarci sia singolarmente che come gruppo. In uno sport in cui la differenza tra squadre è sottile, anche l’1% fa tutta la differenza del mondo. Lui ci sta facendo capire che la somma di tanti 1% cambia tutto”.

Cosa hai carpito dai tanti allenatori avuti?

“Tante cose. Per esempio Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune, è una cosa che rivedo in Spalletti. Li unisce anche la territorialità: si vede che in Toscana c’è un pizzico di genio. Ho imparato qualcosa da tutti, ormai ho 33 anni e cerco di apprendere il più possibile, perché poi mi piace restituire tutto ai più giovani”.

Spalletti è tatticamente tra i migliori avuti?

“Tra i migliori, sì. Ma ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori e ogni tanto ci penso: ho avuto Gasperini, Conte, Allegri, Spalletti. Da tutti ho imparato tanto”.