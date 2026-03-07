Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz e Conceicao come al parco giochi. C'è un 5,5 nei bianconeri

Juve-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz e Conceicao come al parco giochi. C'è un 5,5 nei bianconeriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Juve-Pisa 4-0: risultato finale

LE PAGELLE DELLA JUVE (di Giacomo Iacobellis)
Perin 6 - Serata piuttosto tranquilla, ma quando serve risponde presente. Nel primo tempo è attento sul colpo di testa di Moreo, l’unico vero squillo del Pisa. Per il resto controlla senza affanni.

Kalulu 6 - Ordinato e concentrato sulla corsia destra. Spinge con prudenza e garantisce copertura quando il Pisa prova ad affacciarsi in avanti.

Gatti 6 - Duelli fisici e concentrazione. Difende con pragmatismo e tiene bene la linea prima dell’intervallo (Dal 46’ Kelly 6 - Entra all’intervallo e si limita a gestire con ordine un secondo tempo di monologo juventino).

Bremer 6,5 - Il leader della difesa di Spalletti, non a caso premiato MVP bianconero di febbraio. Domina nel gioco aereo e guida il reparto con sicurezza, concedendo pochissimo agli attaccanti avversari.

Cambiaso 7 - Spinta continua sulla corsia e inserimento perfetto sul secondo palo: il suo colpo di testa al 54’ sblocca la partita e indirizza la serata bianconera.

Locatelli 6,5 - Gestisce il ritmo con intelligenza e precisione. Sfiora anche il gol con il tiro che colpisce il palo, da cui nasce il raddoppio.

Thuram 7 - Presenza costante in mezzo al campo. Attacca gli spazi e si fa trovare pronto sulla ribattuta per il 2-0: è il suo ottavo gol con la Juventus, numeri importanti per un centrocampista sempre più decisivo. (Dal 77’ Koopmeiners sv).

Conceicao 7,5 - L’uomo che accende la manovra della Juve, sempre e comunque. Dribbling, ritmo e qualità: partecipa all’azione del primo gol e ispira anche il terzo. Una spina nel fianco per tutta la gara (Dal 78’ Miretti sv).

McKennie 6,5 - Quantità e recuperi. Il pallone strappato a Loyola dà il via all’azione che porta al raddoppio di Thuram.

Yildiz 7,5 - Illuminante tra le linee. Serve l’assist per Cambiaso e nel finale trova anche il gol del 3-0 con un destro preciso: una rete che interrompe un digiuno che durava da otto partite. Aspettando Vlahovic, è lui il riferimento centrale e pure il man of the match di Juve-Pisa (Dall'82 Kostic sv).

David 5,5 - Si muove molto ma fatica a incidere negli ultimi metri e spreca una buona occasione nel primo tempo (Dal 46’ Boga 7 - Porta subito vivacità e profondità all’attacco bianconero. Con le sue accelerazioni mette in difficoltà la difesa del Pisa e nel recupero chiude la gara con freddezza: salta Nicolas in uscita, manda fuori tempo Coppola e firma il 4-0. Secondo centro consecutivo dopo quello alla Roma).

Luciano Spalletti 7 - La sua Juventus cresce alla distanza: dopo un primo tempo bloccato, trova ritmo e soluzioni nella ripresa. La squadra chiude con autorità e il 4-0 finale diventa il regalo perfetto per il suo 67° compleanno. Esattamente ciò che aveva chiesto, insieme al -1 dal quarto posto.

LE PAGELLE DEL PISA (di Marco Pieracci)
Nicolas 5 - Legge male lo sviluppo dell’azione sul vantaggio, decide di uscire e viene puntualmente punito. Si complicata la vita da solo nella gestione con i piedi, per poco non la combina grossa.

Calabresi 5 - Cerca di respingere tutto quello che può, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca: lascia Cambiaso libero di colpire indisturbato. Dal 77' Iling-Junior sv

Caracciolo 5,5 - David non gli offre un riferimento fisso, svuotando l’area invece di riempirla: con l'uscita del canadese difendere diventa più complesso.

Coppola 4,5 - Fa muro sui tentativi centrali, non si fa ingannare dagli scambi di posizione degli attaccanti juventini ma nella ripresa va in tilt: Conceicao, Yildiz e Boga lo maltrattano.

Leris 5,5 - Contributo sostanzioso garantito in entrambe le fasi, copre e riparte senza abbassare il livello d’intensità. Duella alla pari con Cambiaso, qualche problema in più glielo crea Boga. Dal 60’ Cuadrado 5,5 - Ritorno senza gloria, bersagliato dai fischi dei suoi ex tifosi.

Aebischer 5,5 - Prova a scandire i tempi di gioco, ma non riesce riesce a imporre la sua leadership in mediana: non prende per mano la squadra.

Marin 5,5 - Scherma il palleggio della Juve, non si limita all’interdizione affacciandosi anche in avanti con scarsi risultati. Prende un giallo evitabile. Dal 59’ Loyola 5 - Scippato da McKennie sul 2-0, perde un altro pallone sanguinoso: si sono visti ingressi migliori.

Hojholt 5,5 - Compiti difensivi assolti in maniera diligente, sceglie sempre per la giocata semplice. Non ruba l’occhio però gioca una partita onesta, le cose giuste superano quelle sbagliate. Dal 59’ Piccinini 5,5 - Impatto marginale sulla partita.

Angori 5,5 - Parte forte, alla prima volata confeziona un bel cross per la capocciata di Moreo, cerca di limitare i danni quando Conceicao sgasa ma si fa seminare.

Moreo 5,5 - Pericoloso nel gioco aereo, il primo pallone recapitatogli sulla testa è anche la sola minaccia concreta per la Juve: Perin gli dice di no.

Durosinmi 5 - Mette sotto pressione Gatti, facendolo sudare freddo in un paio di occasioni. Movimenti sincronizzati con Moreo, ma senza rifornimenti è dura. Dal 77' Stojilkovic sv

Oscar Hiljemark 5 - Regge un tempo, poi i cambi di Spalletti marcano la differenza scavando un abisso incolmabile: è la quarta sconfitta in cinque gare da quando ha preso il posto di Gilardino, per la retrocessione in Serie B ormai manca solo la matematica. Forse il problema non era in panchina.

Articoli correlati
Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di... Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di futuro"
Pisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita" Pisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita"
Boga: "Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato... Boga: "Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato fiducia"
Altre notizie Serie A
Pisa, Hiljemark: "Benissimo per 50', dopo il secondo gol è stato tutto più difficile"... Pisa, Hiljemark: "Benissimo per 50', dopo il secondo gol è stato tutto più difficile"
Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di... Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di futuro"
Pisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita" Live TMWPisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita"
Boga: "Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato... Boga: "Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato fiducia"
Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin... Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin
Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti Live TMWJuventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
Juventus, Thuram: "Non sono un bomber, piccolo regalo per Spalletti. 4° posto? Ci... Juventus, Thuram: "Non sono un bomber, piccolo regalo per Spalletti. 4° posto? Ci crediamo"
Yildiz: "Al centro o a sinistra, gioco dove dice il mister. Ho sentito male per i... Yildiz: "Al centro o a sinistra, gioco dove dice il mister. Ho sentito male per i colpi di stasera"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 La lotta Champions è più incerta che mai: Juventus a -1 da Como e Roma, la classifica
Immagine top news n.3 Juve-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz e Conceicao come al parco giochi. C'è un 5,5 nei bianconeri
Immagine top news n.4 Buon compleanno Spalletti! La Juve vince 4-0 col Pisa e fa 4 regali al suo tecnico. Anzi 5
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Immagine top news n.6 Scamacca trascina l'Atalanta: ripresa l'Udinese, spettacolare 2-2 al Gewiss Stadium
Immagine top news n.7 Lazio, stagione già finita per Provedel? Rischia 2-3 mesi di stop dopo l'infortunio alla spalla
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita"
Immagine news Serie A n.2 Boga: "Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato fiducia"
Immagine news Serie A n.3 Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin
Immagine news Serie A n.4 Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Thuram: "Non sono un bomber, piccolo regalo per Spalletti. 4° posto? Ci crediamo"
Immagine news Serie A n.6 Yildiz: "Al centro o a sinistra, gioco dove dice il mister. Ho sentito male per i colpi di stasera"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Juve Stabia, i convocati di Modesto: assenti Muci, Ruocco e Zuccon
Immagine news Serie B n.2 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 29ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Comotto: "Ringrazio per la fiducia, voglio cercare di aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "E' stata una sfida a senso unico, ennesima grande prestazione"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"
Immagine news Serie B n.6 Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, show di Clemenza: tripletta nel 4-1 contro l’Ospitaletto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”