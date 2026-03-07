Juve-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz e Conceicao come al parco giochi. C'è un 5,5 nei bianconeri

Juve-Pisa 4-0: risultato finale

LE PAGELLE DELLA JUVE (di Giacomo Iacobellis)

Perin 6 - Serata piuttosto tranquilla, ma quando serve risponde presente. Nel primo tempo è attento sul colpo di testa di Moreo, l’unico vero squillo del Pisa. Per il resto controlla senza affanni.

Kalulu 6 - Ordinato e concentrato sulla corsia destra. Spinge con prudenza e garantisce copertura quando il Pisa prova ad affacciarsi in avanti.

Gatti 6 - Duelli fisici e concentrazione. Difende con pragmatismo e tiene bene la linea prima dell’intervallo (Dal 46’ Kelly 6 - Entra all’intervallo e si limita a gestire con ordine un secondo tempo di monologo juventino).

Bremer 6,5 - Il leader della difesa di Spalletti, non a caso premiato MVP bianconero di febbraio. Domina nel gioco aereo e guida il reparto con sicurezza, concedendo pochissimo agli attaccanti avversari.

Cambiaso 7 - Spinta continua sulla corsia e inserimento perfetto sul secondo palo: il suo colpo di testa al 54’ sblocca la partita e indirizza la serata bianconera.

Locatelli 6,5 - Gestisce il ritmo con intelligenza e precisione. Sfiora anche il gol con il tiro che colpisce il palo, da cui nasce il raddoppio.

Thuram 7 - Presenza costante in mezzo al campo. Attacca gli spazi e si fa trovare pronto sulla ribattuta per il 2-0: è il suo ottavo gol con la Juventus, numeri importanti per un centrocampista sempre più decisivo. (Dal 77’ Koopmeiners sv).

Conceicao 7,5 - L’uomo che accende la manovra della Juve, sempre e comunque. Dribbling, ritmo e qualità: partecipa all’azione del primo gol e ispira anche il terzo. Una spina nel fianco per tutta la gara (Dal 78’ Miretti sv).

McKennie 6,5 - Quantità e recuperi. Il pallone strappato a Loyola dà il via all’azione che porta al raddoppio di Thuram.

Yildiz 7,5 - Illuminante tra le linee. Serve l’assist per Cambiaso e nel finale trova anche il gol del 3-0 con un destro preciso: una rete che interrompe un digiuno che durava da otto partite. Aspettando Vlahovic, è lui il riferimento centrale e pure il man of the match di Juve-Pisa (Dall'82 Kostic sv).

David 5,5 - Si muove molto ma fatica a incidere negli ultimi metri e spreca una buona occasione nel primo tempo (Dal 46’ Boga 7 - Porta subito vivacità e profondità all’attacco bianconero. Con le sue accelerazioni mette in difficoltà la difesa del Pisa e nel recupero chiude la gara con freddezza: salta Nicolas in uscita, manda fuori tempo Coppola e firma il 4-0. Secondo centro consecutivo dopo quello alla Roma).

Luciano Spalletti 7 - La sua Juventus cresce alla distanza: dopo un primo tempo bloccato, trova ritmo e soluzioni nella ripresa. La squadra chiude con autorità e il 4-0 finale diventa il regalo perfetto per il suo 67° compleanno. Esattamente ciò che aveva chiesto, insieme al -1 dal quarto posto.

LE PAGELLE DEL PISA (di Marco Pieracci)

Nicolas 5 - Legge male lo sviluppo dell’azione sul vantaggio, decide di uscire e viene puntualmente punito. Si complicata la vita da solo nella gestione con i piedi, per poco non la combina grossa.

Calabresi 5 - Cerca di respingere tutto quello che può, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca: lascia Cambiaso libero di colpire indisturbato. Dal 77' Iling-Junior sv

Caracciolo 5,5 - David non gli offre un riferimento fisso, svuotando l’area invece di riempirla: con l'uscita del canadese difendere diventa più complesso.

Coppola 4,5 - Fa muro sui tentativi centrali, non si fa ingannare dagli scambi di posizione degli attaccanti juventini ma nella ripresa va in tilt: Conceicao, Yildiz e Boga lo maltrattano.

Leris 5,5 - Contributo sostanzioso garantito in entrambe le fasi, copre e riparte senza abbassare il livello d’intensità. Duella alla pari con Cambiaso, qualche problema in più glielo crea Boga. Dal 60’ Cuadrado 5,5 - Ritorno senza gloria, bersagliato dai fischi dei suoi ex tifosi.

Aebischer 5,5 - Prova a scandire i tempi di gioco, ma non riesce riesce a imporre la sua leadership in mediana: non prende per mano la squadra.

Marin 5,5 - Scherma il palleggio della Juve, non si limita all’interdizione affacciandosi anche in avanti con scarsi risultati. Prende un giallo evitabile. Dal 59’ Loyola 5 - Scippato da McKennie sul 2-0, perde un altro pallone sanguinoso: si sono visti ingressi migliori.

Hojholt 5,5 - Compiti difensivi assolti in maniera diligente, sceglie sempre per la giocata semplice. Non ruba l’occhio però gioca una partita onesta, le cose giuste superano quelle sbagliate. Dal 59’ Piccinini 5,5 - Impatto marginale sulla partita.

Angori 5,5 - Parte forte, alla prima volata confeziona un bel cross per la capocciata di Moreo, cerca di limitare i danni quando Conceicao sgasa ma si fa seminare.

Moreo 5,5 - Pericoloso nel gioco aereo, il primo pallone recapitatogli sulla testa è anche la sola minaccia concreta per la Juve: Perin gli dice di no.

Durosinmi 5 - Mette sotto pressione Gatti, facendolo sudare freddo in un paio di occasioni. Movimenti sincronizzati con Moreo, ma senza rifornimenti è dura. Dal 77' Stojilkovic sv

Oscar Hiljemark 5 - Regge un tempo, poi i cambi di Spalletti marcano la differenza scavando un abisso incolmabile: è la quarta sconfitta in cinque gare da quando ha preso il posto di Gilardino, per la retrocessione in Serie B ormai manca solo la matematica. Forse il problema non era in panchina.