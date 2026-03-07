Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 29ª giornata di Serie B
Per la 29ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Ore 17:15 - Venezia-Reggiana
I convocati di Giovanni Stroppa - Torna a disposizione Compagnon. Out Plizzari e Duncan
Portieri: Grandi, Minelli, Stankovic
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Farji, Lella, Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Yeboah,Lauberbach
I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Modena-Cesena
I convocati di Andrea Sottil - Out Nieling in difesa
Portieri: Chichizola, Laidani, Pezzolato.
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Tonoli, Zampano.
Centrocampisti: Gerli, Imputato, Massolin, Santoro, Wiafe, Zanimacchia.
Attaccanti: Ambrosino, Defrel, De Luca, Gliozzi, Mendes.
I convocati di Michele Mignani - Nessuna novità rispetto all'infrasettimanale
Portieri: Ferretti, Fontana, Klinsmann
Difensori: Amoran, Ciofi, Corazza, Frabotta, Guidi, Mangraviti, Piacentini, Zaro
Centrocampisti: Arrigoni, Basoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
Attaccanti: Cerri, Olivieri, Shpendi, Vrioni, Wade
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
I convocati di Alberto Aquilani - Nessuna novità rispetto al turno infrasettimanale
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Alesi, Rispoli, Buglio
Attaccanti: Pittarello, Iemmello, Nuamah, Koffi, D'Alessandro
I convocati di Alessio Dionisi - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Salvatore Foti - Nessuna novità rispetto all'infrasettimanale
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Palma, Riccio, Viti
Centrocampisti: Barak, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci
Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Ignazio Abate - Portieri: 16 Signorini, 22 Vetrò, 23 Boer.
Difensori: 2 Ricciardi, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakité, 76 Mannini.
Centrocampisti: 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.
Diffidati: Cacciamani, Gabrielloni, Giorgini.
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Pescara-Bari
I convocati di Giorgio Gorgone - Portieri: Saio, Brondbo, Profeta
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo
Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Caligara, Berardi, D’Errico
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Russo.
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
Già disputate
Avellino-Padova 1-0
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Matteo Andreoletti - Out Harder e Bortolussi. Oltre a Barreca e Gomez
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Sgarbi, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Silva, Varas
Attaccanti: Buonaiuto, Caprari, Lasagna, Seghetti
Spezia-Monza 3-2
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - Out Azzi e Ravanelli. Tornano Pizzignacco e l'inglese Forson
Portieri: Pizzignacco, Vailati, Thiam
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Carboni
Centrocampisti: Hernani, Obiang, Colombo, Ciurria, Colpani, Pessina, Mout
Attaccanti: Cutrone, Forson, Keita, Álvarez, Caso, Petagna, Mota Carvalho
SudTirol-Virtus Entella 0-1
I convocati di Fabrizio Castori - Indisponibili Cragno, Sabatini e Brik
Portieri: Adamonis, Borra, Theiner.
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Veseli.
Centrocampisti: Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.
Attaccanti: Merkaj, Pecorino, Tonin, Verdi.
I convocati di Andrea Chiappella - Torna Pilati, out lo squalificato Karic
Portieri: Colombi, Sanguineti, Siaulys
Difensore: Alborghetti, Tiritiello, Marconi, Parodi, Del Lungo, Pilati
Centrocampisti: Nichetti, Squizzato, Bariti, Matteazzi, Franzoni, Dalla Vecchia, Di Mario, Benedetto, Turicchia, Boccadamo
Attaccanti: Stabile, Cuppone, Guiu, Tirelli, Debenedetti