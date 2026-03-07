Buon compleanno Spalletti! La Juve vince 4-0 col Pisa e fa 4 regali al suo tecnico. Anzi 5

La Juventus festeggia nel migliore dei modi il 67° compleanno di Luciano Spalletti: allo Stadium i bianconeri superano il Pisa per 4-0 e conquistano tre punti pesanti nella corsa alla Champions League (quattro regali più uno quindi, col quarto posto a -1). Dopo un primo tempo più complicato del previsto, la Vecchia Signora prende il controllo nella ripresa e chiude la pratica con i gol di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Un successo netto nel punteggio e nella gestione della gara, che permette alla Juve di continuare la propria rincorsa nelle zone alte della classifica.

Il primo tempo

Nel primo tempo la Juventus prova a fare la partita ma trova un Pisa organizzato e pronto a ripartire. I toscani si rendono pericolosi già al 5’ con il colpo di testa di Moreo su cross di Angori, respinto da Perin. I bianconeri rispondono soprattutto con Conceicao e Yildiz: il portoghese impegna Nicolas con un sinistro dal limite, mentre il fantasista turco prova più volte a creare superiorità tra le linee. L’occasione più nitida è al 31’, quando Cambiaso mette un cross morbido per il colpo di testa di David che termina alto. La pressione della squadra di Spalletti cresce, ma all’intervallo il punteggio resta bloccato sullo 0-0.

Il secondo tempo

La svolta arriva nella ripresa. Al 54’ Conceicao avvia l’azione e Yildiz mette in mezzo un cross perfetto per la testa di Cambiaso che firma l’1-0. La Juventus prende fiducia e raddoppia al 65’: McKennie recupera palla, Locatelli colpisce il palo e sulla ribattuta Thuram deposita in rete il 2-0. Il Pisa accusa il colpo e al 75’ ecco anche il tris: ancora Conceicao ispira e Yildiz, dopo essersi liberato della marcatura, batte Nicolas con un destro preciso nell’angolo basso. Il poker lo cala il neo-entrato Boga in pieno recupero. Mister Spalletti aveva chiesto in regalo una foto dei suoi insieme alla curva, tutti in festa per i tre punti: missione riuscita.

Rivivi qui il live di TMW di Juve-Pisa