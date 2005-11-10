Juve in ritiro in vista del Napoli, l'ultima volta fu con Allegri. E nel 2015 portò allo scudetto

La Juventus andrà in ritiro fino a domenica sera, quando all’Allianz Stadium arriverà il Napoli per una sfida che assume un peso particolare nella stagione bianconera. Una decisione maturata dopo la sconfitta contro il Genoa, che ha alimentato le preoccupazioni della società e spinto Luciano Spalletti a chiedere di compattare il gruppo in vista dei prossimi impegni.

Quand'è stato l'ultimo ritiro della Juve?

Per trovare un precedente simile bisogna tornare all’ottobre 2022, quando Massimiliano Allegri decise di portare la squadra in ritiro dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il Maccabi Haifa in Champions League. L’obiettivo era ricompattare lo spogliatoio prima del derby contro il Torino, vinto poi 1-0 grazie a una rete di Dusan Vlahovic. Un provvedimento analogo era stato adottato dallo stesso Allegri anche nell’ottobre 2021, dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona. Anche in quel caso il ritiro ebbe un effetto immediato sui risultati, tanto che per la sua Vecchia Signora arrivarono due vittorie tra campionato e Champions, seppur non coincidendo con una svolta definitiva (quarto posto finale in classifica alle spalle di Milan, Inter e Napoli).

Nel 2015 il ritirò contribuì allo scudetto

Nel 2015, invece, il ritiro seguito al ko contro il Sassuolo precedette una svolta ben più significativa. La Juventus di Allegri vinse il derby contro il Torino e avviò una rimonta che l’avrebbe portata a conquistare scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. I precedenti insomma fanno ben sperare, anche se oggi per mister Spalletti la priorità è ritrovare compattezza e risultati, a partire proprio dalla partita contro il Napoli.