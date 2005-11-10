Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"

"Voglio fare i complimenti alle ragazze. So che lo ripeto spesso, ma voglio davvero molto bene a questo gruppo, perché conosco il lavoro che svolge ogni giorno, l'impegno che mette negli allenamenti e il coraggio con cui affronta ogni partita. Credo che questo risultato renda giustizia a tutto quello che stanno facendo da quattro mesi": così, parlando ai canali ufficiali del club, il tecnico della Juventus Women Isaac Guerrero, che ha parlato dopo la vittoria della bianconere sul campo dell'Austria Vienna, nella sfida della 3ª giornata di Champions.

Il trainer ha poi proseguito: "Quello che mi è piaciuto maggiormente oggi è stata la consapevolezza con cui abbiamo affrontato la gara fin dal primo minuto, sia con il pallone sia senza. Siamo state più strutturate nelle situazioni di recupero e abbiamo interpretato molto bene una partita complicata, contro un'avversaria intensa, aggressiva e capace di mettere in difficoltà squadre importanti come Inter e Chelsea. Sapevamo che l'Austria Vienna avrebbe giocato con grande energia, cercando di aggredirci e di limitarci nel possesso, ma siamo state brave ad adattarci senza rinunciare alla nostra identità. Vogliamo sempre essere protagoniste, avere il controllo del pallone e proporre il nostro calcio. Oggi abbiamo gestito meglio anche le transizioni difensive e, di fatto, le nostre avversarie sono riuscite a crearci pericoli soprattutto sulle palle inattive. È stata una prestazione molto seria e sono orgoglioso delle ragazze".

Aggiunge: "Arrivavamo da alcune partite difficili contro Como, Milan e Roma, nelle quali, a mio parere, il calcio non ci aveva restituito quanto avevamo prodotto, ma per quanto riguarda il percorso in Champions League considero il bilancio molto positivo. È una competizione estremamente esigente, nella quale ogni partita richiede attenzione, qualità e personalità: questi risultati ci danno fiducia e confermano che stiamo seguendo la strada giusta. Dobbiamo anche ricordare che siamo una squadra molto giovane, con quindici nuovi innesti e diverse giocatrici che non hanno ancora grande esperienza internazionale. Stiamo cercando di costruire una squadra competitiva nel presente, perché alla Juventus bisogna ottenere risultati subito, ma allo stesso tempo vogliamo gettare basi solide per il futuro".

A proposito di futuro, conclude: "Per quanto riguarda il mio futuro e il tempo necessario per completare questo processo, non ho paura. Assolutamente nessuna. Abbiamo vissuto tre mesi di altissimo livello, con una lunga serie di risultati positivi e la conquista di un trofeo, prima di attraversare un periodo più complicato. So bene che il calcio ad alto livello non sempre concede il tempo che si vorrebbe, ma il mio compito è continuare a lavorare, cercando ogni giorno di aiutare queste ragazze con i miei punti di forza e anche con i miei limiti. Credo profondamente in questo progetto e in questa squadra".