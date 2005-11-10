Lazio, addio Mizuno: Hummel nuovo sponsor tecnico, 5 milioni all'anno. Battute Kappa e Joma

Manca solo l’ufficialità, ma il Corriere dello Sport riporta che la Lazio è in procinto di cambiare sponsor tecnico per le divise della prossima stagione: addio a Mizuno, sarà Hummel il nuovo sponsor. Mizuno infatti è in scadenza di contratto, dopo essere rimasta legata ai colori biancocelesti dal 2022 e non pareggerà l’offerta del brand danese.

Nuovo sponsor per la Lazio, quanti soldi porta

Dall’estate 2027 dunque il club di Lotito si affiderà all’azienda con sede ad Aarhus, in Danimarca, che secondo il quotidiano porterà incassi pari a 5 milioni a stagione firmando fino al 2031 o fino al 2031, dunque per un totale di 20-25 milioni.

Le altre squadre che rappresenta Hummel

Il logo di Hummel è un bombo (un tipo di ape) con frecce stilizzate come segno grafico caratterizzante. Il nuovo marchio che si legherà alla Lazio dunque la spunterà nella corsa con le altre aziende che erano interessate, tra le quali c’erano anche Kappa e Joma. Fra le altre squadre che Hummel sponsorizza attualmente, in Premier League inglese ci sono il Bournemouth, il Sunderland ed il Coventry. Poi due squadre anche nella Bundesliga tedesca: Werder Brema e Colonia. Hummel è stato anche sponsor tecnico del Real Madrid dal 1986 al 1994 e fornisce il Barcellona per il materiale non brandizzato.