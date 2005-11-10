Un rinnovo a stelle e strisce rossonere. Il matrimonio fra Pulisic e il Milan continua

A pochissime ore dal fischio d'inizio dell'atteso derby contro l'Inter, il Milan prova a darsi un boost di entusiasmo con un importantissimo rinnovo andato finalmente in porto. Nelle scorse ore infatti Christian Pulisic ha messo nero su bianco il suo nuovo accordo col club rossonero, chiudendo così una telenovela che andava avanti da mesi e che aveva visto diverse società straniere avvicinarsi allo statunitense.

Ieri in sede per la firma, oggi arrivano i comunicati ufficiali del Milan

Il giocatore, che sul campo sembra aver finalmente ritrovato lo smalto delle scorse stagioni a livello statistico, nel pomeriggio di ieri si è presentato a Casa Milan per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e quindi firmare i fogli del nuovo accordo, mentre per la giornata di oggi (vigilia del derby) è previsto l'annuncio ufficiale da parte del Milan.

Scadenza e stipendio, tutti i dettagli del nuovo contratto

Arrivato a Milanello nell'estate del 2023, con la maglia rossonera ha collezionato un totale di 142 presenze con all'attivo 44 reti e 28 assist. Numeri da top player, numeri che giustificano le cifre del prolungamento di oggi. Pulisic si è legato al Milan fino al giugno del 2031, col nuovo stipendio che sarà di 6,5 milioni di euro netti all'anno.