La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"

Riassapora il successo la Juventus Women, e lo fa in occasione della 3ª giornata della Women's Champions League, che ha visto le bianconere trionfare sul campo dell'Austria Vienna: 1-4 il finale di gara.

A fare il punto della situazione nel post, ai canali ufficiali del club, la centrocampista Danique Noordman: "Sono molto felice per la vittoria di oggi: abbiamo affrontato questa partita tutte insieme, lottando fino alla fine e creando diverse occasioni. Sono davvero orgogliosa della squadra. Anche perché era molto importante tornare a vincere, soprattutto in Champions League, dopo alcune settimane complicate. Le sconfitte fanno parte del calcio, ma questo successo ci permette di guardare avanti con fiducia e di continuare a crescere insieme".

Aggiunge quindi: "Credo che oggi abbiamo fatto la differenza giocando in maniera più offensiva e cercando di creare maggiori opportunità: abbiamo provato a proporre qualcosa di diverso, forse sorprendendo anche le nostre avversarie, e siamo state brave a lottare come squadra. Nel complesso, abbiamo meritato questa vittoria, contro una squadra molto fisica, forte nei duelli e sulle situazioni da palla inattiva. In alcune circostanze abbiamo sofferto e sappiamo di poter migliorare sotto questo aspetto, ma siamo riuscite a esprimere meglio il nostro gioco e a creare più occasioni".

Conclude poi: "Per le prossime partite dobbiamo ripartire dallo spirito mostrato oggi. Anche quando perdiamo il possesso del pallone, dobbiamo continuare a lottare insieme e cercare di riconquistarlo il più velocemente possibile. Se riusciremo a mantenere questo atteggiamento, avremo buone possibilità di ottenere altri risultati positivi".