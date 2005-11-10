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Cavese senza più...barriere. Saranno rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari”

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 00:19Serie C
30.10.2026 00:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Novità in vista per i tifosi della Cavese, che, come si legge in una nota ufficiale, potranno presto vivere le partite interne della squadra campana senza barriere: saranno infatti rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari”.
Di seguito il comunicato congiunto tra la società e il Comune di Cava de’ Tirreni – Cavese 1919

"Una giornata storica per la Cavese e per tutta Cava de’ Tirreni.

Il Sindaco di Cava de’ Tirreni, prof. Raffaele Giordano, e il Presidente della Cavese 1919, avv. Alessandro Lamberti, annunciano con grande soddisfazione che domani mattina, venerdì 30 ottobre, saranno rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari” dello stadio “Simonetta Lamberti”, nel rispetto delle verifiche tecniche previste.

È un traguardo atteso da circa vent’anni, che restituisce ai tifosi biancoblù la possibilità di vivere il proprio settore senza le barriere che per troppo tempo li hanno separati dalla squadra.

Il risultato arriva al termine di un percorso condiviso tra Amministrazione comunale e società, reso possibile dagli interventi realizzati dal Comune per potenziare la videosorveglianza e migliorare le condizioni di sicurezza dell’impianto.

Il passaggio decisivo è stato il nulla osta della Prefettura di Salerno, rilasciato in data odierna a seguito del parere favorevole della Questura.

«Avevamo assunto un impegno preciso con la città e con i tifosi della Cavese. Oggi quell’impegno diventa realtà. Restituire la Curva Sud ai suoi tifosi, dopo tanti anni, è motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione che, con il lavoro concreto e la collaborazione tra istituzioni, si possono raggiungere obiettivi importanti», dichiara il Sindaco Raffaele Giordano.

«Per la Cavese e per i nostri tifosi è un momento di grande significato. La Curva Sud “Catello Mari” è il cuore del tifo biancoblù. Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso e per aver condiviso con la società questo obiettivo», afferma il Presidente Alessandro Lamberti.

Il Sindaco e il Presidente rivolgono infine un sentito ringraziamento al Prefetto e al Questore di Salerno per la disponibilità e la tempestività con cui hanno esaminato la richiesta, esprimendosi favorevolmente per i profili di rispettiva competenza. Una collaborazione istituzionale fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sulla comune volontà di coniugare sicurezza e partecipazione sportiva.
La Curva Sud torna ai suoi tifosi. Una conquista per la Cavese, una gioia per tutta Cava de’ Tirreni".

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