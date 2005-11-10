Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata

Terminata la nona giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.

Il rendimento degli 11 consigliati per la nona giornata: gol e assist per il centrocampista del Napoli Politano (fantavoto 11) che lo porta a 2 gol e 3 assist in 8 presenze. Assist per Ghedjemis (fantavoto 7,5) nella goleada del Frosinone contro il Lecce e si porta a 4 assist in 7 gare. Sette in pagella per Gollini nella sfida contro il Cagliari (ma 2 gol subiti e fantavoto 5), 6.5 per Tavares e Mastantuono. Sufficienza per Ekkelenkamp e Diouf. Deludono Krstovic, Douvikas, Gatti e Pavlovic che prendono 5,5 in pagella.

Nell'articolo delle 4 scommesse Palmisani prende 6,5 (-1 gol subito e fantavoto 5,5), Belghali 6,5 meno l'ammonizione (fantavoto 6), 6 in pagella Bernardeschi. Partita da dimenticare per Pellegrino che prende 5 meno l'ammonizione per un fantavoto 4.5

Nell'articolo dei 4 sconsigliati Perri subisce 3 reti dal Como per un fantavoto di 3. Obert 5,5 in pagella + 1 assist (fantavoto 6,5), Matic non ha giocat per un problema fisico. Tourè prende 5 in pagella.