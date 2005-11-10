Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli

Thiago Motta non è più sotto contratto la Juventus. Non c'è mai stato un comunicato ufficiale da parte della Vecchia Signora, ma le indiscrezioni di qualche mese fa, così ci risulta, hanno poi trovato compimento nelle mosse operate dalla società bianconera nella finestra di tempo a sua disposizione per terminare in anticipo il vincolo.

Attivata la clausola a giugno

Riavvolgiamo il nastro e torniamo all'estate del 2024, quando Motta lascia il Bologna e firma con la Juventus. Un triennale, con la possibilità per la Juve di risolvere in anticipo il contratto usufruendo di una clausola in esso inserita e attivabile a partire dallo scorso 1° giugno. A fronte del pagamento di una penale, di un indennizzo prestabilito e comunque inferiore ai 3,5 milioni di euro netti previsti per l'ultimo anno. Una possibilità alla quale, apprendiamo, la Juve ha fatto ricorso durante la passata estate.

Finito il vincolo con i bianconeri

Thiago Motta quindi è oggi libero da ogni vincolo. Una buona notizia per quelle squadre che pensano di poterlo approcciare per offrirgli la propria panchina. Una notizia meno buona, forse, per quelli del mondo Juventus che anche nelle scorse ore suggerivano di richiamarlo al posto di Spalletti: a meno di un accordo ex novo, non è una pista più percorribile, quest'oggi.