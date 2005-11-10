30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real

Il 30 ottobre del 2002, al Santiago Bernabeu, c'è ospite la Roma. I giallorossi sono forti se non fortissimi, con Francesco Totti come capitano, obiettivo nemmeno troppo segreto del Real Madrid dell'estate precedente. "Avevo bisticciato col presidente, c’erano cose che non andavano e il Real Madrid era lì, a un passo, ci sono andato molto vicino. Non sarei mai andato in un’altra squadra italiana, ma a Madrid sì. Poi gli amici, la famiglia, mi hanno consigliato bene, mi hanno consigliato di restare e meno male che ho dato retta a loro". Chissà se la pensa ancora così.

Quinta giornata

La fase a gironi era iniziata con uno 0-3 da parte delle Merengues proprio alla Roma, con Totti squalificato a causa della rissa, la stagione prima, con il Galatasaray. Solo una vittoria in quattro partite, contro il Genk - gol di Cassano, 1-0 - mentre l'AEK Atene è in testa al girone con 8 punti. Fino ad allora solo due squadre avevano vinto al Bernabeu: la Juventus, nel 1962, poi l'Inter, nel 1967. Il Real spinge sin dall'inizio, ma a mangiarsi il vantaggio è Montella che, davanti a Casillas, tira fuori. Al ventisettesimo l'occasione capita a Totti che, stavolta, non sbaglia.

Finirà uno a zero, con qualche gol sbagliato da Montella, Totti e Batistuta. La Roma passerà il turno con un pareggio contro l'AEK di Atene all'ultima giornata.