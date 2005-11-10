Il Napoli dell'ex Allegri crocevia decisivo per Spalletti. E la Juventus va in ritiro

È scoppiato il caos in casa Juventus e difficilmente poteva essere altrimenti, dopo la rovinosa sconfitta per 2-0 sul campo del Genoa di mercoledì sera, che costringe i bianconeri a dover rinunciare ad ambizioni più alte della 'solita' zona Champions (che in realtà lo scorso anno è stata mancata) e a fare i conti con il mare di problemi che sembrano sommergere ogni volta Spalletti e i suoi ragazzi.

Spalletti manda i suoi in ritiro

La decisione maturata dall'allenatore bianconero è di quelle drastiche e che non capitano poi così spesso alla Vecchia Signora: tra qualche ora la Juventus sarà ufficialmente in ritiro, per preparare al meglio la partita di domenica sera allo Stadium contro il Napoli dell'ex Allegri (che però non ci sarà, essendo squalficato), a questo punto divenuto appuntamento delicatissimo e crocevia per il futuro. A partire da quello del tecnico, appunto.

Carnevali si fa sentire: la strigliata

Se l'allenatore prova a dare a modo suo la scossa e la carica a un gruppo che di risposte non gliene sta dando, ci pensa anche la società a farsi sentire. Nelle scorse ore infatti l'AD e DG bianconero Giovanni Carnevali si è presentato a colloquio con i calciatori della Juve, strigliandoli per il momento negativo.