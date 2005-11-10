Completato lo staff tecnico del Catanzaro: è arrivato il preparatore atletico. Ruolo cruciale per Mignani

Era il 25 ottobre, e il Catanzaro annunciava l'arrivo di Michele Mignani in panchina, in sostituzione dell'esonerato Giorgio Gorgone; con il neo allenatore, arrivavano anche l’allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco.

Ma un "pezzo" ancora mancava, e lo staff si è completato solo nella giornata odierna. Come infatti si legge uscatanzarocalcionews.it, il preparatore atletico Giorgio D’Urbano è arrivato in città nella tarda serata di ieri, e si è unito oggi agli altri membri dello staff tecnico: l'obiettivo, è quello di migliorare la condizione del gruppo, affinché lo stesso possa sostenere sul piano fisico le esigenze del nuovo assetto tattico. Un aspetto quindi fondamentale, perché consentirà a Mignani di sviluppare progressivamente le proprie idee e rendere "sua" la squadra.