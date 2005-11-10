L'investitura di Luis Alberto: "Nico Paz è il mio erede, ed è già più forte di me"

"Nico Paz è il nuovo Luis Alberto oggi: ed è più forte di me". Luis Alberto, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha dubbi su quale sia il suo erede nella Serie A attuale: il fantasista argentino del Como, definito peraltro già più forte di lui. Il centrocampista dell'Al-Wakrah ha poi spostato la sua analisi alla rosea sugli ottimi risultati ottenuti finora dalla Lazio, già a quota otto vittorie in nove giornate di campionato con mister Gattuso in panchina.

Le parole di Luis Alberto sulla Lazio

"Seguo ancora tutte le gare della Lazio, alle­na­menti o par­tite per­met­tendo, ma quando torno a casa apro Insta­gram e vedo le azioni, i gol, le gio­cate. Con­tro il Sas­suolo ho pen­sato 'wow, ma come gio­cano que­sti ragazzi?'", ha esordito Luis Alberto. "Devono pen­sare par­tita dopo par­tita. Non devono farsi con­di­zio­nare dalla clas­si­fica e da ciò che si dice... Scudetto? Ora è giu­sto non par­larne, ma se tra gen­naio e feb­braio saranno ancora lassù, sarà un’altra sto­ria".

Alla domanda se questa la Lazio ricordi un po' la sua, Luis Alberto ha risposto così: "Dif­fi­cile dirlo, ma ha la nostra spen­sie­ra­tezza. L’ho sem­pre detto e sem­pre lo dirò: senza il Covid per me avremmo potuto vincere lo scudetto. O comun­que ce la saremmo gio­cata fino alla fine".