Il grande Palermo. Segnano in tanti, la squadra di Inzaghi non è più "Pohjanpalo dipendente"

Una gara che sembrava indirizzata, quel big match di mercoledì, ma il Palermo mai domo ha dimostrato di meritare ampiamente il primato in classifica: sotto di due reti in casa di una big come il Pisa, ha rimontato lo svantaggio, segnando poi anche il terzo gol che poteva valere una vittoria pesantissima, ma a quel punto ecco il colpo di coda nerazzurro. I siciliani sono dunque usciti dalla Cetilar Arena con un punto, rimanendo però ancora imbattuti dopo nove giornate.

I numeri di un Palermo non più "Pohjanpalo dipendente".

Considerando solo il campionato, negli anni scorsi i numeri di Joel Pohjanpalo son sempre stati devastanti: nove gol in 14 gare nella stagione del suo arrivo, 24 centri in 38 confronti nel precedente campionato, giocato per intero in Sicilia a differenza del primo citato, che lo vide arrivare in rosanero a gennaio. Certo, non sempre gol segnati con continuità, nel torneo 2025/2026 a questo punto dell'annata erano 4 i gol siglati, due in più di quelli attuali, ma il dato del finlandese fa forse più scalpore perché hanno iniziato a segnare di più altri elementi che gli stanno - per così dire - rubando la scena. Capocannoniere del gruppo, Dennis Johnsen con 6 reti, seguito, a quota 4 da Dominic Vavassori; ci sono poi Antonio Palumbo con due centri, Tommaso Augello, Tommaso Cassandro, Hernani, Patryk Peda, Filippo Ranocchia, Jacopo Segre e Gabriel Strefezza con una rete all'attivo.

Insomma, una vera e propria macchina da gol questo gruppo, al quale sicuramente farà comunque comodo l'esplosione di Pohjanpalo che quasi certamente arriverà, ma aver trovato alternative è ancora più importante.

Il Monza insegna che si vince anche senza capocannoniere.

Scomodiamo la compagine brianzola perché l'anno scorso ha centrato il ritorno in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria senza neppure avere un calciatore in doppia cifra: miglior marcatore del campionato biancorosso, Andrea Petagna con 9 reti (QUI la marcatori 2025/2026). Vero, i lombardi hanno vinto i playoff e non il campionato, ma questo - l'anno passato - non lo ha vinto neppure il Palermo, con il già citato Pohjanpalo che è stato capo indiscusso della marcatori; con Antonio Di Nardo al quarto posto della stessa, il Pescara è retrocesso.

Sia chiaro, non stiamo dicendo che un bomber di razza in squadra non faccia comodo o non serva - Venezia e Frosinone raccontano una storia diversa -, ma una macchina da gol, un collettivo di marcatori, è lo stesso funzionale. E le dimostrazioni, appunto, si hanno.