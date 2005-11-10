Il Vicenza verso la sfida al Palermo. Bellemo: "Sin da bambini, si sogna di giocare gare così"

"Se la sconfitta brucia ancora? C’è stata delusione, abbiamo avuto modo di parlare ma velocemente perché non abbiamo tempo: abbiamo già la testa a Palermo, la partita di martedì ci ha lasciato l’amaro in bocca ma anche spunti positivi": così, come si legge su trivenetogoal.it, il centrocampista del Vicenza Alessandro Bellemo, che è intervenuto in una tv locale.

Proseguendo poi con uno dei temi più spinosi del momento, quello della nuova linea delle direzioni di gara: "Ogni squadra ha le sue caratteristiche, se questa è la linea noi dobbiamo prendere delle contromisure per non trovarci sempre in difficoltà: purtroppo capita che anche un arbitro - come i giocatori - abbia delle giornate storte, martedì ha lasciato correre parecchio ma non mi va di criticarlo. Se mi piace questa nuova linea? Secondo me bisogna essere chiari su cosa sia, ovvero se si intende di far correre di più, ma se sembra un altro sport non lo condivido".

Il discorso va poi nuovamente alla sfida di Palermo: "La vivo come un’opportunità, un giocatore sogna partite del genere sin da bambino, ma di base conta tre punti come tutte le altre partite. Sarà contro una squadra forte nel campo più difficile della Serie B. È un premio per i ragazzi che hanno vinto il campionato dell’anno scorso".