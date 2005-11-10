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Raimondo e Kvernadze incantano: quanto costano gli uomini mercato del Frosinone

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 07:05Serie A
30.10.2026 07:05Serie A
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Il centravanti capocannoniere della Serie A e l'esterno georgiano stile Kvara sono pronti a far parlare di sé. Quanto valgono, oggi?
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti pazzi per il Frosinone. I ciociari sono la grande rivelazione in queste prime 9 giornate della Serie A 2026/27 e per come stanno giocando, non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi o rallentare. La riprova l'hanno data i cinque gol rifilati al Lecce, in una sfida che sulla carta avrebbe dovuto essere combattuta ma che in buona sostanza non ha visto proprio storia.

Raimondo è di proprietà del Bologna

La forza di questo Frosinone è anche di non essere legato a doppio filo a un singolo, anche se ci sono un paio di protagonisti gialloblù che inevitabilmente stanno rubando il centro della scena agli altri. Uno è il capocannoniere della Serie A ex aequo con Varela, quell'Antonio Raimondo sul quale in pochi avrebbero immaginato a questi livelli. Non il DS gialloblù Castagnini, che ne ha confermato il giocatore in prestito dal Bologna. Oggi che le sirene di mercato si fanno sentire, la valutazione è un 'problema' degli emiliani, che non risultano aver fretta di decidere. Il Frosinone dal canto suo ha chiarito poi di non avere intenzione di privarsene anzitempo. Per eventuali squadre interessate (su tutte, la Juventus), comunque, si partirebbe da non meno di 25 milioni di euro.

Kvernadze addio più possibile a gennaio

Valutazione simile è facile da immaginare anche per Giorgi Kvernadze. Il quale, a differenza di Raimondo, è interamente di proprietà del Frosinone, anche se in realtà la Dinamo Batumi ha un ingombrante 50% sulla futura rivendita, in un affare comunque clamoroso di Angelozzi che se l'è aggiudicato per 900mila euro. Si sono interessate a lui soprattutto Napoli e Roma, considerando che nel reparto delle ali d'attacco Alvini ha a disposizione anche altri interpreti di qualità e che a gennaio il Frosinone potrebbe essere incredibilmente già salvo, nella sostanza.

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