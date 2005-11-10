Serie C, 12ª giornata: due gli anticipi di questa sera. Il programma completo
Luca Bargellini
Prende il via questa sera la dodicesima giornata del campionato di Serie C con due anticipi: uno per il Girone A e uno per il Girone B. Questo il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 30 ottobre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Pergolettese
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Ospitaletto-Trento
Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Pergolettese 17, Alcione 15, Lecco 14, Albinoleffe 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5
GIRONE B
Venerdì 30 ottobre
Ore 20:30 - Reggiana-Sambenedettese
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Pescara-Torres
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 17:30 - Vado-Grosseto
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
Classifica - Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Campobasso 15, Vado 15, Atalanta U23 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Catania
Ore 14:30 - Bari-Scafatese
Ore 14:30 - Giugliano-Casertana
Ore 14:30 - Sorrento-Altamura
Ore 17:30 - Barletta-Monopoli
Ore 17:30 - Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30- Cosenza-Inter U23
Ore 14:30 - Salernitana-Savoia
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia
Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Inter U23 17, Scafatese 17, Casertana 17, Cavese 15, Picerno 15, Casarano 14, Salernitana 14, Foggia 14, Altamura 12, Barletta 11, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1°
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva