Samp, l'infermeria è un bollettino di guerra. E D'Angelo è costretto agli straordinari per l'11 titolare

Un cambio in panchina, arrivato la scorsa settimana, che ha portato Luca D'Angelo alla guida della Sampdoria: uno degli allenatori più in vista e competenti della Serie B quello che ha scelto il club blucerchiato, ma per il momento, nelle due gare sotto la sua guida è arrivato un punto su sei a disposizione. Colpa del trainer? No. Il vero problema è strutturale. Tante assenze, troppe, che stanno pregiudicando il tutto.

Contro la Virtus Entella è vera emergenza.

In quel di Marassi, domani alle 19.30, arriverà l'eclettica formazione chiavarese, che troverà davanti a sé una Samp rimaneggiata. Ultima possibile assenza, anche se il tutto verrà chiarito dalla rifinitura odierna, quella di Alessandro Di Pardo, che, come si legge su Il Secolo XIX-Genova, ha iniziato ad accusare cedimenti a livello muscolare, tanto da essere uscito malconcio dalla sfida contro l'Ascoli; per il suo recupero in vista del weekend ci sono poche speranze. Sempre in difesa, dubbi anche sulla presenza di Alex Ferrari, che è rimasto fermo nel pomeriggio di ieri, e sicuro forfait di Andrea Conti, mentre a centrocampo mancherà Salvatore Esposito. Sul versante offensivo, infine, da valutare Yann Karamoh, alle prese con l'influenza, e sempre out Lorenzo Insigne.

Piccole buone notizie arrivano solo sul fronte Luca Ravanelli, che ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo; si è rivisto anche Bjorn Meijer, rientrato nei giorni scorsi dall'Olanda dove aveva si è curato il problema alla coscia accusato ad agosto, ma chiaramente il suo impiego è da escludere.

Quale il possibile undici titolare?

Le soluzioni non mancano, si possono anche adattare elementi a un ruolo diverso, ma fare ora previsioni senza un quadro chiaro è molto prematuro. In difesa potrebbero vedersi Gartenmann e Delli Carri al centro, con Cicconi a sinistra, ma c'è il dubbio Di Pardo, che potrebbe anche far slittare il danese sull'out di destra con uno tra Ravanelli e Ferrari - ci sarà? - al centro, mentre in attacco le uniche soluzioni vedono Begic e Verschaeren esterni e uno tra Lauritsen e Tutino in mezzo. Sono però attesi aggiornamenti.