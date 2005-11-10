Cardinale fa chiarezza su Krosche: "Non ho fretta e non consegnerò più le chiavi del Milan"
Giacomo Iacobellis
Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan? A rispondere è Gerry Cardinale in persona, intervenuto a La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla stagione dei suoi rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni sul dirigente tedesco accostato con forza al Diavolo.
Cardinale raffredda la pista Krosche
"Non sono vicino a un annuncio e non ho fretta. La scelta del responsabile dell’area sportiva è una delle più importanti dopo la transizione di quest’estate, quando ho licenziato tutti e ho preso in mano la gestione del club. Sto parlando con Krosche, e con altre persone, i migliori nel calcio. Con una stagione che finisce a maggio e un mercato che comincerà a giugno, non voglio avere fretta", ha esordito il patron dei rossoneri.
"Adesso sto gestendo la società in maniera diretta e mi piace, ma non posso farlo per sempre perché ho anche un altro lavoro. In più ci sono persone molto più qualificate di me. A maggio però dovevo rifondare il Milan e solo uno come me poteva riuscirci. Ora arriverà un responsabile dell’area sportiva, ma sarà un tassello all’interno di una struttura organizzativa molto più articolata. Una persona che dovrà lavorare con me. Faremo tutto insieme perché non consegnerò più le chiavi della società a un direttore sportivo o a un responsabile dell’area sportiva", ha concluso.