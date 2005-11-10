Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan? A rispondere è Gerry Cardinale in persona, intervenuto a La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla stagione dei suoi rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni sul dirigente tedesco accostato con forza al Diavolo.

Cardinale raffredda la pista Krosche

"Non sono vicino a un annun­cio e non ho fretta. La scelta del respon­sa­bile dell’area spor­tiva è una delle più impor­tanti dopo la tran­si­zione di quest’estate, quando ho licen­ziato tutti e ho preso in mano la gestione del club. Sto par­lando con Krosche, e con altre per­sone, i migliori nel cal­cio. Con una sta­gione che fini­sce a mag­gio e un mer­cato che comin­cerà a giu­gno, non voglio avere fretta", ha esordito il patron dei rossoneri.

"Adesso sto gestendo la società in maniera diretta e mi piace, ma non posso farlo per sem­pre per­ché ho anche un altro lavoro. In più ci sono per­sone molto più qua­li­fi­cate di me. A mag­gio però dovevo rifon­dare il Milan e solo uno come me poteva riu­scirci. Ora arri­verà un respon­sa­bile dell’area spor­tiva, ma sarà un tas­sello all’interno di una strut­tura orga­niz­za­tiva molto più arti­co­lata. Una per­sona che dovrà lavo­rare con me. Faremo tutto insieme per­ché non con­se­gnerò più le chiavi della società a un diret­tore spor­tivo o a un respon­sa­bile dell’area spor­tiva", ha concluso.