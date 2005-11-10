Salernitana, si avvicina Di Bari. Con sé, vorrebbe portare il suo vice e un collaboratore di fiducia

Un po' a sorpresa, dopo che è sfumato l'accordo con il primo prescelto Domenico Toscano, la Salernitana ha virato su Vito Di Bari per la panchina: la trattativa sembra ormai essere alle battute finali, ma il trainer dovrà prima risolvere il contratto con il Casarano, club che ha allenato fino al giorno del suo esonero, il 18 ottobre, e al quale è legato contrattualmente fino al 2028.

A ogni modo, non dovrebbero esserci intoppi, tanto che, come si legge sul sito salernonotizie.it, l'allenatore è atteso in serata a Salerno: la società ha infatti intenzione di affidargli al più presto la guida tecnica della prima squadra, per poter dare il via a quella che deve essere una risalita. Sono da definire gli ultimi dettagli, compreso quelli dello staff: Di Bari vorrebbe portare con sé il suo vice Federico Giampaolo, e con lui un collaboratore tecnico di fiducia, mentre dovrebbero essere confermati dal club il preparatore atletico Manuel De Maria e il preparatore dei portieri Valerio Visconti. A ogni modo, c'è ottimismo.

E Giuseppe Scurto, che sta guidando la squadra in questa fase di transizione? Da che poteva essere un nome spendibile per il futuro granata, sembra ora destinato a salutare. Non resta che attendere.