Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top

Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 3ª giornata della Women’s Champions League, che si è conclusa poi stasera con gli ultimi match in programma: tra questi, quello che ha riguardato la Juventus, corsara sul campo dell'Austria Vienna (1-4 il finale del match), e riabilitatrice del calcio italiano in Europa dopo le disfatte di Roma e - soprattutto - Inter, che ieri sono cadute nei rispettivi match.

Al netto di ciò, nei due confronti che hanno preso il via alle 21:00, è da urlo la vittoria del Barcellona, che rifila ben otto reti al Koge, mentre chiudono in parità Manchester City e Paris Saint-Germain.

Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League

Chelsea-Roma 2-0

51' Carpenter, 89' Buchanan

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)

Servette-OH Leuven 5-1

16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)

Arsenal-Benfica 4-0

39', 66 e 79' [rig.] Russo, 90'+2 Foord

Lione-Inter 6-0

18' e 45' Katoto, 59' Yohannes, 69', 76' e 90'+4 Becho

Austria Vienna-Juventus 1-4

39' Pavan (J), 63' [rig.] Redondo (J), 78' Cordes (A), 82' Sylla (J), 90'+1 Bartel (J)

Paris FC-Häcken 1-1

3' Viens (P), 90'+4 Anvegård (H)

Koge-Barcellona 0-8

12' [rig.] Graham Hansen, 33' Pajor, 54' Brugts, 59' Patri Guijarro, 62' Serrajordi, 67' Kika Nazareth, 70' e 85' Pina

Manchester City-Paris Saint-Germain 1-1

85' [rig.] Shaw (M), 88' Gilbert (P)

La classifica

Barcellona 9

Lione 7

Arsenal 7

Chelsea 7

Juventus 6

Paris Saint-Germain 5

Bayern Monaco 5

Inter 4

Real Madrid 3

Manchester City 3

Koge 3

Benfica 3

Servette 3

Paris FC 2

Austria Vienna 1

Hacken 1

Roma 1

OH Leuven 1