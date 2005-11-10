Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Claudia Marrone
Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 3ª giornata della Women’s Champions League, che si è conclusa poi stasera con gli ultimi match in programma: tra questi, quello che ha riguardato la Juventus, corsara sul campo dell'Austria Vienna (1-4 il finale del match), e riabilitatrice del calcio italiano in Europa dopo le disfatte di Roma e - soprattutto - Inter, che ieri sono cadute nei rispettivi match.
Al netto di ciò, nei due confronti che hanno preso il via alle 21:00, è da urlo la vittoria del Barcellona, che rifila ben otto reti al Koge, mentre chiudono in parità Manchester City e Paris Saint-Germain.
Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League
Chelsea-Roma 2-0
51' Carpenter, 89' Buchanan
Bayern Monaco-Real Madrid 2-2
7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)
Servette-OH Leuven 5-1
16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)
Arsenal-Benfica 4-0
39', 66 e 79' [rig.] Russo, 90'+2 Foord
Lione-Inter 6-0
18' e 45' Katoto, 59' Yohannes, 69', 76' e 90'+4 Becho
Austria Vienna-Juventus 1-4
39' Pavan (J), 63' [rig.] Redondo (J), 78' Cordes (A), 82' Sylla (J), 90'+1 Bartel (J)
Paris FC-Häcken 1-1
3' Viens (P), 90'+4 Anvegård (H)
Koge-Barcellona 0-8
12' [rig.] Graham Hansen, 33' Pajor, 54' Brugts, 59' Patri Guijarro, 62' Serrajordi, 67' Kika Nazareth, 70' e 85' Pina
Manchester City-Paris Saint-Germain 1-1
85' [rig.] Shaw (M), 88' Gilbert (P)
La classifica
Barcellona 9
Lione 7
Arsenal 7
Chelsea 7
Juventus 6
Paris Saint-Germain 5
Bayern Monaco 5
Inter 4
Real Madrid 3
Manchester City 3
Koge 3
Benfica 3
Servette 3
Paris FC 2
Austria Vienna 1
Hacken 1
Roma 1
OH Leuven 1