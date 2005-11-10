Icardi: "Tornare all'Inter sarebbe speciale, vorrei chiudere il cerchio diversamente"

Mauro Icardi ha sempre un posto speciale nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter, anche dopo la separazione burrascosa che c'è stata anni fa. Intervistato da La Repubblica, il bomber argentino ha spiegato che non si aspettava di essere ancora senza squadra e svincolato il 30 ottobre, ma anche che non è disposto ad accettare un progetto di cui non è convinto fino in fondo.

L'Inter e il sogno che ha ancora nel cassetto

A Icardi viene chiesto anche che cosa pensi di un possibile ritorno in nerazzurro: "Sarebbe speciale. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso". L'ex capitano però sa che i matrimoni si fanno in due e precisa: "Un ritorno avrebbe senso solo con una convinzione reciproca".

Quanto a quello che è successo, a distanza di tempo, puntualizza: "Tornassi indietro cambierei il modo in cui ho gestito alcuni momenti, soprattutto alla fine". Icardi non fa mistero del male che gli fece la decisione di Spalletti di togliergli la fascia di capitano in un momento in cui soffriva di un problema al ginocchio e giocava con infiltrazioni ogni partita: "Ciò veniva messo in dubbio e per me era difficile da accettare, oggi saprei spiegarmi meglio".