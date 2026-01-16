Juve, Spalletti: "Molto contento di Bremer. David cresciuto con tutta la squadra"

“Sono molto contento di come è tornato Bremer e di come sta migliorando partita dopo partita”. Luciano Spalletti, alla vigilia di Cagliari-Juventus, ha parlato così del difensore centrale brasiliano: “Lui ha fatto una pulizia totale dentro alla testa e viaggia sempre un po' con il dosatore, però lui deve cambiare e giocare allo stesso modo con tutti. Il cambio è stata una precauzione perché in questi casi è l'addizione degli sforzi che può andare incontro a qualcosa di differente. In questo caso un po' di ragionamenti futuri si possono fare in tutte queste partite, se ci fosse la possibilità di gestire. Per il momento è dentro e poi si ragionerà di volta in volta perché sono le sensazioni e i controlli medici, c'è la possibilità di sapere quanta fatica ha fatto”.

È soddisfatto della crescita di Openda e David?

"David è cresciuto insieme a tutta la squadra. Openda ha caratteristiche diverse. David riesce a relazionare un po' meglio, perché noi vogliamo gestire il pallone e lui ha questa capacità. Secondo i me gol che ha fatto sono la conseguenza di questo. Sono complementari perché David ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di uno con questo comportamento qui. Siamo a braccetto nel modo più bello e totale".

La conferenza stampa di Spalletti.