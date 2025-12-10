TMW Juve su Tiago Gabriel, Sticchi Damiani: "Numeri da urlo e neanche un cartellino, piace a tanti"

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a TMW per ripercorrere i suoi 8 anni da Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha commentato anche i rumors sull'interesse della Juventus per il difensore giallorosso Tiago Gabriel:

Qual è l’operazione di mercato che l’ha resa più orgoglioso?

“Umtiti è stata un’operazione straordinaria, un campione del mondo che ha dato tantissimo al nostro club, ma quella di Dorgu rappresenta il modello Lecce a 360°: preso dal settore giovanile di una squadra danese, ha fatto un anno in Primavera e mezza stagione in Serie A, per poi essere ceduto al Manchester United per 38 milioni. Un simbolo della qualità del nostro club. E fare mercato con il Manchester United è ulteriore motivo d’orgoglio”.

Alcune cessioni negli ultimi anni hanno toccato il cuore dei tifosi, come quelle di Hjulmand, Strefezza e Baschirotto. Come le ricorda a livello umano?

“Diciamo che Hjulmand era un giovane che aveva fatto benissimo, e queste decisioni non sono mai semplici. Umanamente le più dolorose sono state Strefezza, che era nel cuore della città, e Baschirotto. Entrambe le operazioni, però, avevano una loro logica: Strefezza voleva cogliere la grande chance, anche economica, offerta dal Como e meritava di essere accontentato per quanto fatto con noi, e Baschirotto ha avuto l’opportunità di firmare un contratto lungo con la Cremonese. Inoltre, la sua cessione ha dato spazio a Tiago Gabriel, che sta facendo benissimo quest’anno, nonostante sia un fine 2004, praticamente un 2005”.

Tiago Gabriel potrebbe essere uno dei nuovi Dorgu del Lecce? Si parla di Juventus sulle sue tracce…

“In questo avvio di stagione Tiago ha avuto numeri impressionanti: palloni recuperati, contrasti vinti, senza mai un cartellino giallo. È efficace grazie alle sue qualità tecniche e fisiche, e questo fa capire che, per la sua età, ha un rendimento fuori dal normale. È un ragazzo da seguire nel suo processo di crescita, senza fretta, perché ha ancora tanto da imparare. Juventus? È prematuro parlarne, ma sicuramente posso dire che ha suscitato l’interesse di tanti”.