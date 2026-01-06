Juventus, i convocati per la trasferta a Reggio Emilia: out Conceicao e Kelly

Inizia oggi il turno infrasettimanale della 19^ giornata di Serie A che chiuderà il girone di andata e nel posticipo di questa sera, al Mapei Stadium, andrà in scena la sfida tra il Sassuolo e la Juventus. A tal proposito, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 21 calciatori che prenderanno parte alla trasferta. Restano fuori Kelly, Conceicao e Rouhi, oltre che i lungodegenti Gatti, Rugani, Vlahovic e Milik. Convocato invece il giovane della Next Gen Anghelè. Questa la lista completa:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;

Difensori: Bremer, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Pedro Felipe;

Portieri: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie;

Portieri: Yildiz, Zhegrova, Openda, David, Anghelè.