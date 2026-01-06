Juventus, i convocati per la trasferta a Reggio Emilia: out Conceicao e Kelly
TUTTO mercato WEB
Inizia oggi il turno infrasettimanale della 19^ giornata di Serie A che chiuderà il girone di andata e nel posticipo di questa sera, al Mapei Stadium, andrà in scena la sfida tra il Sassuolo e la Juventus. A tal proposito, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 21 calciatori che prenderanno parte alla trasferta. Restano fuori Kelly, Conceicao e Rouhi, oltre che i lungodegenti Gatti, Rugani, Vlahovic e Milik. Convocato invece il giovane della Next Gen Anghelè. Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;
Difensori: Bremer, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Pedro Felipe;
Portieri: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie;
Portieri: Yildiz, Zhegrova, Openda, David, Anghelè.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile