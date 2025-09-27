Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve, Tudor: "Miglior primo tempo. Problema al polpaccio per Thuram"

Oggi alle 20:52Serie A
di Camillo Demichelis
20:15 - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 1-1 dalla Juventus contro l'Atalanta. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Inizia la conferenza stampa di Tudor

Come ha visto la Juve?
"Primo tempo migliore da quando io alleno la Juventus, il gol preso non c’entrava niente. Nella ripresa spingevamo entrambi, abbiamo avuto 15′ in cui non siamo riusciti a segnare. Due squadre di Champions, siamo soddisfatti".

Su Zhegrova?
"È un ragazzo che è appena arrivato. Ha avuto pochi momenti per entrare nei meccanismi della squadra. Lui potrà dimostrare ancora queste qualità in futuro".

Su Bremer?
"Non penso abbia niente. Ha avuto un leggere affaticamento. Cabal? Sono molto contento per lui. Peccato non aver potuto sfruttare l'ultimo cambio con Jonathan David".

Sulla partita?
"Nei commenti si deve partire prima dalla prestazione poi dal risultato. Io all'intervallo ero contentissimo perchè ho visto una grandissima Juventus. L'importante è vedere come spinge, poi il risultato viene dopo".

Su Koopmeiners?
"MI è piaciuto come tutta la squadra".

È amareggiato per il pari?
"Non parliamo delle partite precedenti e pensiamo a quella di oggi. Oggi dobbiamo elogiare la squadra, perchè ha fatto bene contro una grande squadra. Oggi i ragazzi mi hanno fatto una grandissima impressione".

Come mai c'è un discontinuità di rendimento?
"Non c'è nessuna discontinuità, ma semplicemente ci sono le altre squadre, trovatemi una squadra al mondo che fa bene in tutti i 90’…Questo è calcio".

Openda può fare il trequarti?
"Lui, Vlahovic e David non possono fare i trequartisti. Poi ogni tanto si adattano. Noi giochiamo 3-4-3 e devo essere bravo a sfruttare i nostri giocatori".

Si può vedere un cambio di sistema di gioco?
"Difficile".

Thuram è stanco?
"Aveva problemi al polpaccio e allora l'ho tolto. Per me ha fatto un bellissimo primo tempo, Ora dobbiamo valutare quanto è grave".

