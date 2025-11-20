Tutta la rosa a disposizione: Allegri ora può schierare chi sognava. Soprattutto davanti

Per la prima volta dall'inizio della stagione, Massimiliano Allegri ha la squadra al completo. Con i rientri previsti per oggi dei nazionali Alexis Saelemaekers, Koni De Winter e Davide Bartesaghi, infatti, il tecnico rossonero potrà contare su tutta la sua rosa a Milanello. Adrien Rabiot, compreso, il quale anche ieri ha svolto l'allenamento con il gruppo squadra ed è pronto a tornare titolare.

Duo

Il pensiero fisso del tecnico livornese va, però, al duo d'attacco. Ma li ha potuti schierare insieme. Domenica sì. Contro l'Inter, infatti, Allegri si affiderà in attacco ad una coppia d'attacco che è inedita in questa Serie A: ci sarà infatti il debutto di Christian Pulisic e Rafael Leao che per la prima volta partiranno insieme dal primo minuto in questo campionato. Prima l’infortunio del portoghese e poi quello dell'americano hanno scombinato i piani del tecnico livornese che non ha mai potuto schierare la coppia che nella sua testa è quella titolare. Max è convinto che si possano integrare benissimo e per questo le aspettative sono molto alte.

Rientro in difesa

In difesa tornerà titolare anche Fikayo Tomori, out nelle ultime due sfide contro Roma e Parma. L'inglese è rimasto a Milanello dove ha potuto lavorare per smaltire il problema al ginocchio che aveva rimediato a fine ottobre contro l'Atalanta. Ora sta bene e domenica tornerà in campo dal primo minuto nel derby di Milano, gara in cui il Milan ha bisogno del suo muro difensivo al completo.