Lazio, dopo Taylor solo un altro innesti in mezzo al campo: sono tre i nomi in ballo

Lazio, dopo Taylor solo un altro innesti in mezzo al campo: sono tre i nomi in ballo
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:04Serie A
Paolo Lora Lamia

La strategia della Lazio sul mercato è chiara: chiuso l'acquisto di Taylor dall’Ajax, per il centrocampo a disposizione di Sarri verrà fatto solo un ulteriore movimento in entrata. I profili che piacciono alla dirigenza biancoceleste per la mediana sono tre, diversi per età, costi e prospettive. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta di Alex Toth, Quinten Timber e Giovanni Fabbian.

Il giocatore che intriga di più è Toth, classe 2004 del Ferencvaros in grado di interpretare tutti i ruoli di una linea mediana a tre. L'ostacolo però è dettato dal prezzo, visto che il club ungherese vuole 16 milioni di euro e la Lazio si ferma a 12 più bonus. Ancora più complessa è la pista che porta a Timber, con il Feyenoord che vuole 10 milioni per lasciar partire il giocatore a sei mesi dalla scadenza del suo contratto.

A chiudere il quadro c'è il profilo di Fabbian, che sarebbe il più affidabile nell'immediato vista la sua già conclamata esperienza in Serie A. Il centrocampista del Bologna piace da tempo, ma il club rossoblù non vorrebbe privarsene a metà stagione e chiede 15 milioni. Tre nomi dunque certamente non a basso costo, ma un'eventuale partenza (per esempio di Belahyane o di Dele-Bashiru) potrebbe portare altro denaro in cassa oltre a quello ricavato dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi e sbloccare l'innesto in mediana tanto caro a Sarri.

