Juventus, a gennaio priorità alle fasce: Molina in cima alla lista, si può fare in prestito

Dopo un’estate di profondi cambiamenti, la Juventus potrebbe tornare sul mercato già a gennaio per rinforzare la corsia destra. Le cessioni di Nico Gonzalez, Alberto Costa e Nicolò Savona hanno lasciato un vuoto evidente sulle fasce e la dirigenza, stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta valutando seriamente il profilo di Nahuel Molina, ex Udinese e oggi all’Atletico Madrid.

L’argentino, campione del mondo con la Selección di Lionel Scaloni, sta vivendo un periodo complicato sotto la guida di Diego Simeone: appena cinque presenze in Liga per un totale di 108 minuti, più due apparizioni in Champions League. Numeri troppo bassi per mantenere il posto da titolare in Nazionale e che alimentano il desiderio di tornare protagonista altrove.

L’ipotesi di un ritorno in Serie A, magari con la formula del prestito oneroso fino a giugno, è concreta. La Vecchia Signora avrebbe così la possibilità di colmare una lacuna evidente, contando su un giocatore d’esperienza internazionale e già abituato al calcio italiano. Intanto la dirigenza dovrà fare i conti con alcune scelte non riuscite: lo scambio Joao Mario–Alberto Costa non ha dato i risultati sperati, con il portoghese rimasto ai margini mentre Costa brilla al Porto. In attesa del recupero di Zhegrova, Tudor resta con poche alternative affidabili: motivo in più per puntare con decisione su Molina nel mercato invernale.