Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, da ieri pomeriggio, è a Montecarlo, dove stasera affronterà il Monaco. I bianconeri, alla vigilia, si sono allenati alla Continassa e poi sono partiti alla volta del Principato. Teun Koopmeiners, ieri, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su quello che è il suo stato di forma: “Mi sento bene, voglio spingere domani (oggi, ndr) con tutti i giocatori, è una partita molto importante per noi, per i punti e per il morale: vedremo se saremo in top 8 o ai playoff”. L’olandese ha parlato anche del suo futuro, sottolineando che si trova bene alla Juventus: “Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto di dover andare via. Sono troppo felice di essere qui, è il sogno di ogni giocatore essere qui e io voglio fare ancora di più. Posso dire che do ogni giorno il 100% per aiutare la squadra, penso solo alla Juventus. Goal? Il primo obiettivo è che la Juve vinca”.

Spalletti pensa al Monaco e replica a Conte.
Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Monaco, ha parlato della possibilità di poter entrare nelle prime 8 in Champions: “Probabilmente è meglio fare due partite di meno, perché poi è un disturbo fare tutte queste partite. La velocità del cambiamento dipende da chi ti ascolta. Noi abbiamo dimostrato di avere a che fare con persone serie e intelligenti”. Il tecnico della Juventus ha anche parlato della possibilità di fare turnover: “È possibile che faccia riposare i diffidati. Devo fare ancora delle valutazioni per la formazione di domani. Yildiz? Non dico qualcosa su Yildiz. Kalulu gioca. Però bisogna stare attenti con Bremer e Gatti non ha i 90’ minuti. Giocheranno Openda davanti e Koopmeiners a centrocampo”. Spalletti ha anche parlato dell’importanza di McKennie: “Ha un valore per la squadra perché ha grandissima qualità. Lui ha qualità indubbie e questa caratteristica di trovarsi a proprio agio in qualsiasi ruolo tu possa metterlo. Poi sa fare gol e anche la scivolata che pulisce la tua area di rigore. È un giocatore di profilo alto e un giocatore da Juventus. Lui è un leader che ha sempre il sorriso sulla faccia, poi è determinato e tranquillo. Io non parlo di rinnovo e devi chiedere ai dirigenti, ma dai suoi comportamenti lui si trova molto bene alla Juventus”. Infine, il tecnico bianconero ha parlato delle caratteristiche di Openda: “Il rapporto con i giocatori può permetterti di parlare in modo più deciso. Lui è un calciatore con delle caratteristiche e con delle qualità ben visibili. Lui ha questo carattere da bravo ragazzo che non gli permette di stare tranquillo. Io sono convinto che dandogli dello spazio lui potrà essere tranquillo e domani può essere che possa giocare”.

Diffidati a riposo.
La Juventus sta preparando il prossimo appuntamento ufficiale contro il Monaco con scelte attente alla gestione della rosa. Luciano Spalletti ha deciso di non utilizzare i calciatori a rischio squalifica per evitare complicazioni future. Restano quindi fuori Locatelli, Cambiaso, Kelly e Cabal. La scelta è dettata esclusivamente da una strategia in vista dei prossimi impegni europei. Sul piano tattico, però, non sono previste rivoluzioni. Il modulo scelto resta il 4-2-3-1, ormai punto di riferimento della squadra. In porta verrà confermato Di Gregorio. La difesa sarà composta da Kalulu e Kostic sulle corsie laterali. Bremer e Gatti agiranno invece come coppia centrale. In mezzo al campo spazio a Koopmeiners. L’olandese affiancherà Thuram, garantendo equilibrio e qualità. Alle spalle dell’unico attaccante agiranno tre profili dinamici. McKennie, Miretti e Yildiz saranno chiamati a dare imprevedibilità. In avanti, il ruolo di prima punta toccherà a Openda.

Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l'ultima operazione del Como
