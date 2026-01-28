Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partire

Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partireTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Un ultimatum che rischia di scadere senza il "sì" definitivo. L'Al Sadd ha fissato per stasera il termine ultimo di attesa per Alessio Romagnoli, con il centrale azzurro che era pronto a tra domenica e lunedì a lasciare definitivamente la Lazio per iniziare l'avventura in Qatar. Troppe le promesse non mantenute dalla società biancoceleste per l'ex rossonero, indispettito anche dalla scelta dei dirigenti di dare priorità ad altri rinnovi di contratto. Dal 2023 Romagnoli aspetta una proposta migliorativa rispetto all'accordo siglato l'anno precedente. La qualificazione in Champions League e l'importanza nella difesa di Sarri dovevano portare al mantenimento di accordi presi al momento della firma. Il presidente Lotito ha più volte ribadito a Romagnoli come le promesse fossero state da chi ora non c'è più (il direttore sportivo Igli Tare), ma poco cambia per il difensore classe '95.

Lazio, oggi l'ultimo tentativo per l'Al Sadd

Non ci sarà alcun rilancio dal Qatar per arrivare a Romagnoli, l'offerta da 9 milioni alla Lazio e il triennale da 18 milioni proposto al difensore azzurro rimangono sul tavolo fino a stasera. Il difensore, divenuto papà nella giornata di lunedì, ieri si è allenato regolarmente a Formello e ha avuto un colloquio con Sarri. Le parole del tecnico toscano a Lecce hanno portato al comunicato della società di domenica, un tentativo di salvare la faccia in una stagione chiaramente fallimentare. Blindare Romagnoli (senza rinnovo, quindi senza futuro) è l'ennesima mossa di chi vuole avere l'ultima parola nello scontro (altro che "confronti") tra Sarri e società. A finirci in mezzo è però il numero 13, che a Lecce aveva salutato tifosi, compagni e staff. E che nuovamente si ritrova con una promessa non mantenuta.

Articoli correlati
Colpo Lazio, dall'Atalanta arriva Daniel Maldini. Il Messaggero: "Lo manda papà" Colpo Lazio, dall'Atalanta arriva Daniel Maldini. Il Messaggero: "Lo manda papà"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 28 gennaio... Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 28 gennaio
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 gennaio Le partite di oggi: il programma di mercoledì 28 gennaio
Altre notizie Serie A
Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti TMW RadioMilan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome
Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla" TMW RadioPadovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?... I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte
Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners
Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partire Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partire
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
5 Il Fenerbahce non si ferma, dopo Guendouzi può arrivare un altro centrocampista francese:
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.1 Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer
Immagine top news n.2 Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Immagine top news n.3 Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Immagine top news n.4 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.5 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.6 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie C n.3 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie A n.4 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine news Serie A n.5 Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte
Immagine news Serie A n.6 Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Immagine news Serie B n.6 Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: il Picerno fa vedere i sorci Bianchi al Casarano
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: il Renate batte una Nobile decaduta
Immagine news Serie C n.4 Catania, Donnarumma: "Sono sceso dalla B per vincere qui. Restare? Mi piacerebbe molto"
Immagine news Serie C n.5 Latina-Renate, Gennaro Volpe carica l'ambiente: "Servirà un Francioni pieno"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping