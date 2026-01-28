Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partire

Un ultimatum che rischia di scadere senza il "sì" definitivo. L'Al Sadd ha fissato per stasera il termine ultimo di attesa per Alessio Romagnoli, con il centrale azzurro che era pronto a tra domenica e lunedì a lasciare definitivamente la Lazio per iniziare l'avventura in Qatar. Troppe le promesse non mantenute dalla società biancoceleste per l'ex rossonero, indispettito anche dalla scelta dei dirigenti di dare priorità ad altri rinnovi di contratto. Dal 2023 Romagnoli aspetta una proposta migliorativa rispetto all'accordo siglato l'anno precedente. La qualificazione in Champions League e l'importanza nella difesa di Sarri dovevano portare al mantenimento di accordi presi al momento della firma. Il presidente Lotito ha più volte ribadito a Romagnoli come le promesse fossero state da chi ora non c'è più (il direttore sportivo Igli Tare), ma poco cambia per il difensore classe '95.

Lazio, oggi l'ultimo tentativo per l'Al Sadd

Non ci sarà alcun rilancio dal Qatar per arrivare a Romagnoli, l'offerta da 9 milioni alla Lazio e il triennale da 18 milioni proposto al difensore azzurro rimangono sul tavolo fino a stasera. Il difensore, divenuto papà nella giornata di lunedì, ieri si è allenato regolarmente a Formello e ha avuto un colloquio con Sarri. Le parole del tecnico toscano a Lecce hanno portato al comunicato della società di domenica, un tentativo di salvare la faccia in una stagione chiaramente fallimentare. Blindare Romagnoli (senza rinnovo, quindi senza futuro) è l'ennesima mossa di chi vuole avere l'ultima parola nello scontro (altro che "confronti") tra Sarri e società. A finirci in mezzo è però il numero 13, che a Lecce aveva salutato tifosi, compagni e staff. E che nuovamente si ritrova con una promessa non mantenuta.