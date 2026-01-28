Il bivio europeo, Il Gazzettino: "Le speranze delle 4 italiane, Napoli in bilico"
In occasione della prima pagina di oggi, Il Gazzettino dedica uno spazio anche al calcio proponendo il seguente titolo in taglio alto: "Il bivio europeo: le speranze delle 4 italiane, Napoli in bilico". Questa sera va in scena l'ultima giornata della League Phase di Champions, con tutte le formazioni di Serie A in corsa anche se per obiettivi diversi.
Atalanta, Inter e Juventus possono ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale, anche se una vittoria potrebbe non bastare. Bergamaschi attesi dalla trasferta in Belgio contro l'Union SG, i nerazzurri di Chivu sfideranno il Dortmund mentre i bianconeri avranno il match contro il Monaco. Gli azzurri di Conte, infine, devono battere il Chelsea per agganciare il treno dei playoff.
