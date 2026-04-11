Juventus, altri problemi per Bremer: esce per infortunio
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Altri problemi per Gleison Bremer in casa della Juventus. Al 43' della sfida contro l'Atalanta il difensore brasiliano si è accasciato al suolo con un'espressione dolorante. Subito pronto Federico Gatti a sostituirlo. Inizialmente il giocatore ha stretto i denti, ma all'intervallo Spalletti ha optato per il cambio inserendo al suo posto il compagno di squadra.
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