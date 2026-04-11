Boga 'pazzo' della Juventus: "Mi ha salvato la vita e la carriera, venire qui un sogno"
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L'attaccante della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta vinta per 0-1 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.
Avete messo il cuore in campo: quanto siete contenti?
"Molto, abbiamo lottato tutta la partita. Vincere qua non era facile, ma abbiamo messo tutto e dimostrato che vogliamo andare in Champions".
La Juventus ti ha un po' salvato?
"Mi ha salvato la vita e la carriera, venire qua era un songo e sono molto contento".
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