Juventus ancora con David titolare: "È un'opportunità per me ma anche per la squadra"
Jonathan David ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Cremonese. Il canadese viene confermato titolare da Luciano Spalletti. Ecco le sue parole a Sky: "È una grande opportunità ma lo è soprattutto per noi per guadagnare punti sulle dirette rivali. Il gol al Sassuolo e l'abbraccio? Sono contento perché mi hanno supportato ed è stata la dimostrazione che questo è un gruppo unito".
