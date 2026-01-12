Juventus ancora con David titolare: "È un'opportunità per me ma anche per la squadra"

Jonathan David ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Cremonese. Il canadese viene confermato titolare da Luciano Spalletti. Ecco le sue parole a Sky: "È una grande opportunità ma lo è soprattutto per noi per guadagnare punti sulle dirette rivali. Il gol al Sassuolo e l'abbraccio? Sono contento perché mi hanno supportato ed è stata la dimostrazione che questo è un gruppo unito".