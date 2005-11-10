Il Sunderland blinda Brobbey: l’attaccante olandese firma fino al 2031

Il Sunderland ha annunciato di aver prolungato il contratto dell’attaccante Brobbey per altre due stagioni portando la scadenza dal 2029 al 2031.

La nota del Sunderland su Brobbey

“Il Sunderland AFC è lieto di annunciare che Brian Brobbey ha firmato un nuovo contratto a lungo termine, che lo legherà al club fino al 2031. Il nazionale olandese si è affermato come elemento chiave dell'attacco del Sunderland da quando è arrivato ai Black Cats dall'Ajax nell'estate del 2025, apportando potenza, velocità e una costante minaccia offensiva alla squadra. Il ventiquattrense ha già regalato diversi momenti memorabili con la maglia biancorossa, in particolare la splendida tripletta realizzata contro il Manchester City all'Etihad Stadium a settembre. - si legge nella nota del club inglese - I suoi tre gol lo hanno reso il primo giocatore del Sunderland a segnare una tripletta in Premier League dai tempi di Jermain Defoe nel 2016, a dimostrazione delle sue qualità sul palcoscenico più importante. Ora che si è impegnato a lungo termine con il club, l'olandese giocherà un ruolo fondamentale nelle ambizioni del Sunderland, mentre i Black Cats continuano la loro corsa nelle competizioni nazionali ed europee in questa stagione”.

Le parole di Brobbey dopo il rinnovo

"Sono davvero felice della fiducia che il club mi ha dimostrato. Fin dal mio arrivo, ho percepito l'ambizione che c'è qui e voglio continuare a crescere e migliorare come giocatore. - sono le prime parole del classe 2002 ai canali ufficiali del club - Rappresentare il Sunderland in Premier League è sia un onore che un privilegio. Aver contribuito alla qualificazione di questo club alle competizioni europee è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso. È un traguardo che farà per sempre parte della storia del club. So che posso ancora migliorare e questo è ciò che mi motiva ogni giorno. Voglio segnare, aiutare la squadra e dare ai nostri tifosi qualcosa di cui essere orgogliosi”.

Le parole del ds Ghisolfi dopo il rinnovo

"Siamo lieti che Brian abbia deciso di legare il suo futuro al Sunderland. Questo accordo riflette una fiducia condivisa in ciò che possiamo raggiungere insieme e un impegno reciproco a continuare a crescere. - ha spiegato il ds Florent Ghisolfi - Vogliamo costruire una squadra che cresca insieme, con giocatori che accolgano le esigenze di questo Club e siano orgogliosi di rappresentare il Sunderland. Brian ha un ruolo importante in questo percorso e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme."