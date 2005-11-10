Rifinitura Milan prima del Ferencvaros: sono 5 i "festeggiati" con il classico tunnel

Milan in campo in questi minuti per la rifinitura in vista della gara di domani contro gli ungheresi del Ferencvaros, valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League. Dopo la vittoria nel derby, la squadra rossonera è chiamata a conquistare tre punti, dopo averne raccolti altrettanti nelle prime tre partite della competizione (una vittoria e due sconfitte).

I 5 festeggiati durante l'allenamento del Milan

Prima di iniziare l'allenamento con il classifico torello, c'è stato un momento per festeggiare alcuni elementi della rosa con il classico tunnel, cinque in particolare: De Winter diventato papà, il rinnovo di Pulisic, Diego Moreira come uomo derby, Diawara per l’esordio e Carlos Fernandes dello staff di Amorim per lo schema del gol di Rabiot nel derby.

Gli assenti

All'allenamento è assente Pavlovic per gestione, ma potrebbe essere ugualmente convocato domani, mentre sono ovviamente out i lungodegenti Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, Tomori, Loftus-Cheek e P. Terracciano. Non si sta allenando neanche Maignan, squalificato per la gara di domani.