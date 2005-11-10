Lunedì 16 novembre a Coverciano la 35ª edizione della Panchina d’oro

Si terrà lunedì 16 novembre a Coverciano la trentacinquesima edizione della Panchina d’oro, l’evento a cura del Settore Tecnico federale che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori.

“La Panchina d’oro – sottolinea il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta – è per i tecnici la giornata più importante dell’anno, perché oltre alla formazione e alle premiazioni racchiude una delle essenze della nostra Scuola Allenatori, ovvero il ritrovarsi e il confrontarsi: la condivisione è un aspetto fondamentale di questo lavoro e il poterlo fare insieme a tutti i colleghi e le colleghe, dalla Serie A alla Serie C maschile e di Serie A e Serie B femminile, amplifica l’elemento positivo della partecipazione”.

Votazioni e premiazioni. La cerimonia della Panchina d’oro si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nell’arco della giornata saranno premiati – secondo l’insindacabile giudizio dei loro stessi colleghi – i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A – maschile e femminile – di calcio a cinque. Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente ‘Mino Favini’.

Le votazioni di Serie A, Serie B e Serie C maschile avverranno la mattina stessa nelle urne di Coverciano, mentre per tutte le altre categorie i tecnici sono chiamati a esprimere la loro preferenza on-line.

Interventi non solo calcistici. Per quanto riguarda la parte didattica, al corso di aggiornamento – davanti alla platea di allenatori professionisti presenti nell’auditorium del Centro Tecnico Federale – sarà presente un docente d’eccezione come l’attuale skipper e team director di Luna Rossa, Massimiliano Sirena, confermando la volontà di contaminazione tra vari sport, con l’obiettivo di portare il livello formativo della Scuola Allenatori di Coverciano ai più alti livelli. Nel pomeriggio si terrà una lezione dedicata all’aggiornamento tecnico calcistico.

Anniversario. La prima edizione della Panchina d’oro risale al 1991 e quella di quest’anno sarà la trentacinquesima edizione di un evento ormai immancabile per gli addetti ai lavori. Fu Massimo Moratti – allora presidente del Settore Tecnico – a istituirla insieme al suo gruppo di lavoro, che comprendeva a Coverciano anche Felice Accame, docente di Comunicazione per oltre trent’anni ai corsi centrali della Scuola Allenatori, oltre ai giornalisti Gigi Garanzini e Susanna Wermelinger. Inizialmente fu un premio assegnato dai giornalisti al miglior allenatore europeo e poi con gli anni ha assunto la sua attuale fisionomia, nelle varie categorie e con le votazioni effettuate dagli stessi colleghi. A vincere la prima edizione fu il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Raymond Goethals. Lunedì 16 novembre scopriremo chi succederà ad Antonio Conte, ultimo allenatore a far scrivere il proprio nome nell’albo d’oro e vincitore dell’edizione più recente, celebrata lo scorso febbraio.