Juventus, Gianni Balzarini: "Parola d'ordine ora è continuità"

Il giornalista Mediaset Gianni Balzarini ha commentato la gara di stasera della Juventus sul suo canale ufficiale di YouTube. Una serata incredibile, un mix di tutto ciò che può andare bene e male in una partita. Il primo tempo è stato difficile: la squadra ha mostrato indecisioni, passaggi sbagliati e una manovra lenta. Ma nel secondo tempo, la Juve cambia volto: la squadra reagisce, trova il gol con Openda e consolida il vantaggio con McKennie, mostrando schemi spallettiani e grande determinazione.

Balzarini sottolinea come questa vittoria sia fondamentale, non solo per i punti in classifica e la qualificazione ai playoff di Champions, ma anche per il morale della squadra, ritrovando carattere e personalità. Tra i protagonisti, Openda sblocca finalmente il suo score, David segna dopo mesi di digiuno, e Miretti mostra buona qualità, pur con un gol annullato per sfortuna.

Non tutti i giocatori hanno brillato: Adzic è stato impreciso e spaesato, ma la prestazione generale supera gli errori individuali. L’analisi di Balzarini evidenzia come la partita rappresenti un segnale importante, un potenziale punto di partenza per la Juventus, in attesa di conferme contro Cagliari e nelle successive gare di Champions e Coppa Italia.

La parola d’ordine ora è continuità: trasformare questo segnale in una vera e propria ripartenza.