Juventus su Brozovic? Balzarini: "Un regista serve come il pane. Buon affare, ma..."

Negli ultimi giorni, si è parlato di un interesse della Juventus per Marcelo Brozovic: si tratta di un giocatore particolarmente caro a Luciano Spalletti che, nel corso della loro comune esperienza all'Inter, lo ha convertito in regista dando di fatto una svolta alla sua carriera. Un'ipotesi suggestiva ma al tempo stesso complicata: l'ad bianconero Damien Comolli, infatti, intende non perdere più troppo tempo dietro a giocatori emigrati in Arabia Saudita che ormai sono lontani dai ritmi del calcio europeo e molto costosi a livello di ingaggio.

Da capire, in questo caso, verrà fatta un'eccezione per uno dei pupilli di Spalletti. Di questo possibile colpo di mercato ha parlato Gianni Balzarini, tramite un video sul suo canale YouTube: "Visto che sembra effettivamente che ci sia questo interesse nei confronti di Brozovic, che proprio Spalletti aveva trasformato in regista, in scadenza al 30 giugno 2026, quindi potrebbe essere un buon affare".

Il giornalista, vicino alle questioni bianconere, fa notare anche più di una criticità: "Le cronache parlano di 8 gol, 20 assist in 150 e rotte presenze, se non ho letto male. Gioca assieme a Cristiano Ronaldo, ma non ha vinto neanche un titolo, nonostante ci sia Cristiano Ronaldo lì. Il problema è che guadagna 25 milioni netti l'anno". Questioni dunque sia tecniche che economiche, ma Balzarini chiude con una 'sentenza' riguardo ad un bisogno della Juventus che va al di là di Brozovic: "Il regista serve come il pane".