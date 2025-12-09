Juventus, Kalulu accoglie Bremer dopo il lungo stop del brasiliano: "Ha esperienza e può aiutarci"

"Quanto ci manca per dimostrare di essere da Juve? È difficile dirlo perché non è un numero o una cifra. La sicurezza è che non siamo ancora a quel livello. Noi abbiamo delle potenzialità, ma dobbiamo trovare la giusta continuità nelle partite. Ogni settimana lavoriamo per raggiungere questi livelli". Pierre Kalulu presenta Juventus-Pafos di Champions League in conferenza stampa, al fianco di mister Luciano Spalletti, ma è inevitabile per il difensore bianconero tornare sul ko del Maradona maturato nell'ultimo turno di campionato: "Domenica con il Napoli è successo quello che è successo, ma abbiamo parlato tra di noi per vedere le cose positive che ci sono state e vedere cosa non ha funzionato".

Quanto può essere importante il ritorno di Bremer? Kalulu risponde così: "Noi siamo un gruppo unito e quando uno è infortunato siamo tutti insieme. Siamo felici quando qualcuno torna in gruppo, poi Bremer ha esperienza e può aiutarci".

E proprio in merito al ritorno del brasiliano, reduce da un lungo stop a causa del problema al menisco (con l'ultima partita giocata che risale al 27 settembre), ha parlato così Luciano Spalletti: "Io sto aspettando entrambi (Bremer e Rugani, ndr) a braccia aperte. Saranno convocati e andranno in panchina, però non posso dire se potranno giocare. Domani loro se non entreranno si alleneranno e poi si cercherà di aumentare il minutaggio".