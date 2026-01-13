Juventus, Bremer: "Spalletti chiede di avere il pallone, con più possesso segni più gol"

Il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato a SportMediaset dopo il successo di ieri sera per 5-0 sulla Cremonese nel posticipo della 20^ giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Sul gol ho colpito il pallone con la testa, è andata bene. Abbiamo vinto ed è questo quello che conta. Ho dedicato il gol a mia moglie che è incinta, aspettiamo una bambina. Sono felice. E' stato un gol un po' fortunato ma sono felice, dopo due anni sono riuscito a segnare, avevo bisogno di fiducia e mi mancava".

La Juventus ha trovato continuità e consapevolezza?

"La squadra sta bene e sta lavorando bene, abbiamo un bravo allenatore ma dobbiamo restare coi piedi per terra perché non abbiamo ancora vinto niente".

C'è voglia di confrontarsi con le big?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, ora c'è il Cagliari e poi vedremo cosa succederà. C'è voglia di restare lì. Il mister è qua da 2-3 mesi, la squadra sta migliorando e lavorando bene".

Cosa è cambiato nella Juventus?

"C'è un po' di tutto dentro. Il mister ha vinto, le sue squadre hanno sempre giocato bene: ci chiede di avere sempre il possesso del pallone, perché fa gol chi ha la palla dalla sua parte".