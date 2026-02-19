L'asse Atalanta-Atletico Madrid resta caldissimo: in estate possibile la quarta operazione

In origine è toccato a Matteo Ruggeri: l'esterno cresciuto a Zingonia, dopo una stagione da titolare con Gasperini in panchina, la scorsa estate è stato acquistato dall'Atletico Madrid per 20 milioni di euro complessivi considerando anche i bonus. Una trattativa che ha segnato la nascita di un rapporto, dati alla mano.

In inverno infatti i Colchoneros si sono seduti al tavolo delle trattative con l'Atalanta, cedendo Giacomo Raspadori alla Dea a titolo definitivo per 22 milioni di euro. Un'operazione formalmente slegata da quella che ha successivamente portato Ademola Lookman a Madrid: anche in questo caso operazione conclusa a titolo definitivo per 40 milioni di euro complessivi considerando anche i bonus. Asse caldo, appunto.

Asse che in estate potrebbe tornare ad essere percorso da uno dei grandi protagonisti della rosa attualmente in mano a Raffaele Palladino. Dopo mesi di chiacchiere, infatti, l'Atletico Madrid è uscito allo scoperto per bocca del suo direttore sportivo Alemany: "Sì, Ederson è uno dei calciatori nella nostra lista". Non l'unico ovviamente. Ma l'interesse c'è. E il rapporto costruito negli ultimi mesi potrebbe in qualche modo aver creato una sorta di corsia preferenziale. In caso di pari offerte, sempre nelle vicinanze dei 50 milioni di euro, non è da escludere che i Colchoneros possano battere la concorrenza di altre big europee altrettanto interessate al brasiliano ex Salernitana.