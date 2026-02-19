Sassuolo-Hellas Verona, i convocati di Sammarco: a sorpresa c'è Suslov (oltre a 5 Primavera)
Mister Paolo Sammarco ha convocato 24 calciatori per Sassuolo-Hellas Verona, anticipo in programma domani che aprirà la 26^ giornata di Serie A (fischio d'inizio ore 20.45) al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Rispetto all'ultima gara con il Parma, restano fuori Belghali (per il problema alla caviglia) e Serdar (si opera lunedì al ginocchio) oltre agli squalificati Akpa-Akpro e Orban. Torna a sorpresa Suslov dopo il lungo infortunio (prima convocazione stagionale). A centrocampo scelte contate con soli quattro giocatori a disposizione: chiamati anche i giovani Szimonias, Peci e Monticelli dalla Primavera, oltre al terzino De Battisti ed all'attaccante Vermesan.
Sassuolo-Hellas Verona, i convocati di Sammarco:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, De Battisti.
Centrocampisti: Suslov, Harroui, Szimionas, Niasse, Al-Musrati, Peci, Monticelli.
Attaccanti: Sarr, Bowie, Mosquera, Isaac, Vermesan.