Greenwood, gol al Monaco e 14 reti in stagione col Marsiglia: "Sono onesto, è incredibile"

"È stato incredibile, ad essere onesto. È fantastico avere i tre punti. È grandioso, tutti i giocatori della squadra hanno lavorato bene. È un lavoro di squadra". Parla così, pieno di euforia e soddisfazione, Mason Greenwood ai microfoni di Ligue 1+ dopo aver deciso con un suo gol lo scontro diretto contro il Monaco in Ligue 1.

Una rete pesantissima per le sorti del Marsiglia in campionato, visto l'andamento nei piani alti, con il Lens campione d'inverno e il PSG alle costole. E i Phoceens a pari punti col Lilla. Per Grenwood poi un orgoglio l'ennesimo centro di questa stagione: l'ex Manchester United ha raggiunto quota 14 reti in 20 partite, con una media gol da rendere fiero il suo allenatore Roberto De Zerbi.

Geronimo Rulli, portiere dell'OM in grado di mantenere la porta inviolata contro il Monaco, ha commentato nel post-partita: "È stata una partita molto dura tra due squadre che hanno giocato la Champions League questa settimana. Penso che sia stata una bella partita da vedere. Tante occasioni da gol da entrambe le parti. Oggi abbiamo avuto un po’ di fortuna con quei due gol annullati. È stata una partita speciale e difficile".

Analizzando poi la vicinanza del match contro l'Union SG e con il Monaco oggi: "Sono state due partite molto impegnative dal punto di vista fisico e mentale. Martedì è stata molto dura in Belgio, e lo stesso oggi. Abbiamo iniziato bene la partita nei primi 30 minuti, poi il Monaco ha cambiato un po’ il ritmo. Hanno fatto un ottimo secondo tempo. Ma sono molto felice per i tifosi". E sulla stagione intrapresa con la maglia dell'OM, Rulli ha confidato: "Sono molto felice qui. Penso che abbiamo fatto un’annata davvero molto bella. Giochiamo ogni tre giorni, abbiamo molti infortunati, ma dobbiamo chiudere con la partita di Coppa di Francia domenica".